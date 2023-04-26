Старинные украшения, иконы и даже буддистская чаша. Посмотрите, что собрано в мстиславском музее

На навигаторе эмоций господин Мстиславль. Старинный город – бриллиант для туристов. Белорусский Суздаль закружит в вихре истории. Здесь пульсирует жизнь с 1135 года! Море холмов – подарок ледника. 22 памятника архитектуры – богатейшее наследие. Дарим карту в прошлое в программе «Земля памяти» на СТВ.

Музей – как захватывающий экипаж в прошлое. На какой остановке сойти – в таинственном Средневековье или оказаться в музыкальном салоне у дворян – выбирайте сами. Познавать Мстиславль – одно удовольствие. Река Сож – часть пути «из варяг в греки» – обеспечивала достойную жизнь.

Ирина Малько, старший научный сотрудник Мстиславского районного историко-археологического музея:

Украшений было найдено достаточно большое количество. Например, эти стеклянные браслеты. Их было очень много найдено, они относятся к XII-XIV векам и привезены аж из далекой Византии. Замечательные гребни с тонкой резьбой привезены к нам с Кавказа. Спиральки-вайнаги носились в качестве обруча на голове, и уже к ним крепились височные кольца.

Мстиславль – калейдоскоп культур и разных конфессий. Испокон веков здесь были православные, католики, иудеи. Обратите внимание на старинную икону Архангела Михаила. Она отличается неканоничной рисовкой образа Святого Христофора.

По одной из версий, он был настолько красив, что это ему мешало молиться и жить духовной жизнью. Чтобы избавить от искушений, ему была дана голова лошади. Оставили свой след в этом краю даже буддисты. Поющая чаша танцующей воды – тому свидетель. Такого вы еще не видели. Музыкальная пауза.

Ирина Малько:

Такие чаши использовались в буддизме для медитации. Считалось, что, если потереть ручки, вода оживет. Вибрации, которые чаша при этом будет издавать, очень полезны для общего душевного благосостояния. Возможно, приходит гармония для тех, кто верит в высшие силы. Для тех, кто в них не верит, это просто законы физики.

– Она сегодня в голосе. Откуда оно в Мстиславле появилась? Здесь же не было буддистов.

– Это еще одна демонстрация уникальности Мстиславля. Это перекресток всех культур без исключения. Дело в том, что в Российской империи достаточно часто привлекали китайских рабочих для производства тяжелых работ. Видимо, один из таких рабочих оказался каким-то образом на Мстиславщине. Что посмотреть в Мстиславле? Рассказываем про Замковую гору, где сохранилось поселение XII века и нашли берестяную грамоту (подробности).

Торговля всегда была в самом соку. А как иначе, когда большинство населения – евреи? Могилевские купцы частенько жаловались на конкурентов, ведь лавочка у них была открыта не только в положенные дни. С живой музыкой и весельем отправляемся на кирмаш XIX века. Тульский самовар, кофемолка, рижский фарфор. Что оставить в своей корзине – выбор за вами.

Ирина Малько:

Уникальный экспонат, который называется жук-лакей. Он служил для того, чтобы снимать обувь.

– Вот так вот хоп – и можно было снимать башмаки. Здорово.

– С такими чемоданом дети раньше ходили в школу. Причем, заметьте, он не такой тяжелый, как выглядит.

– Заказывали сапожки у мастеров, наверное?

– Конечно, это ручная работа, изготовленная с учетом всех анатомических особенностей. Понятно, что такая обувь была очень недешевая. Это деревянные гвоздики. Во влажную погоду такие гвоздики разбухают, и влага к ногам уже не может попасть.

Анастасия Макеева, корреспондент:

В гостях у купеческой семьи особенно тепло. Звучит граммофон, согревает самовар да баранки. Только этот сосуд многим не дает покоя. На самом деле это гаджет для спокойного чаепития, который отгонял назойливых мух от вкусного варенья.

Дело в шляпке. Швейная мастерская братьев Лиознеров – модный мир конца XIX – начала XX века. Интернета не было, стильные модели леди и денди заказывали по каталогам с доставкой на дом. Можно было даже выбрать механических кукол для витрин магазина и формочки для желе. Винтаж однозначно вдохновит расцвести.

Ирина Малько:

В нашей местности была больше в ходу немецкая мода, чем французская, популярная в остальных наших регионах.

– В такой шляпке ходила жительница Мстиславля, да?

– Конечно. Я вам больше скажу, наши ехидные прапрадедушки такие шляпки ласково называли менингитками

– Потому что голову не закрывала?

– Да, и женщины часто простужались, носили их в любую погоду.

– Красота требует жертв.

За любым нарядом требуется уход. Огромные угольные утюги, которые могли достигать веса восьми килограммов, цельнолитые, были и вот такие малыши. Они использовались для того, чтобы гладить тончайшие кружева, манжеты и их не порвать. Как Петр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты читайте здесь.