Прямой эфир

Инфляция в Великобритании в июне увеличилась до 3,6%

17 июля 2025 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Инфляция в Великобритании в июне увеличилась до 3,6 %. Это самый высокий уровень за последний год. Показатель намного превышает прогнозы экономистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Великобритании в июне увеличилась до 3,6%-2

Существенно подорожали продукты питания. За год их стоимость взлетела на 4,5 %. Основным драйвером роста инфляционных показателей стало увеличение цен на транспорт. На это в свою очередь повлияла стоимость топлива. Кроме того, дороже стали посещение ресторанов и проживание в гостиницах, приобретение мебели и товаров для дома.

# Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Рейтинг неодобрения политики Трампа достиг рекордно высокого уровня
17 июля 2025 06:33

Рейтинг неодобрения политики Трампа достиг рекордно высокого уровня

В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии
17 июля 2025 06:25

В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии

В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана
17 июля 2025 06:23

В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана