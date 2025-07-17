Инфляция в Великобритании в июне увеличилась до 3,6 %. Это самый высокий уровень за последний год. Показатель намного превышает прогнозы экономистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенно подорожали продукты питания. За год их стоимость взлетела на 4,5 %. Основным драйвером роста инфляционных показателей стало увеличение цен на транспорт. На это в свою очередь повлияла стоимость топлива. Кроме того, дороже стали посещение ресторанов и проживание в гостиницах, приобретение мебели и товаров для дома.