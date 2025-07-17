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Списали 1800 рублей – двое минчан стали жертвами интернет-мошенников

17 июля 2025 06:28
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Теряют деньги, заказывая товары онлайн. Правоохранители напоминают, как не стать жертвами мошенников, выдающих себя за владельцев онлайн-магазинов в Instagram, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Списали 1800 рублей – двое минчан стали жертвами интернет-мошенников-2

Так, 27-летний мужчина решил приобрести букет, состоящий из 101 розы, по предоплате 210 рублей. Затем злоумышленники прислали ссылку на оплату доставки, куда жертва ввел данные своей банковской карты, после чего у него списалось еще 140 рублей. Затем преступники перестали отвечать на сообщения. Аналогичная ситуация произошла с 55-летней минчанкой, которая желала купить 51 розу. Заплатив 140 рублей, мошенники также потребовали оплату доставки по ссылке, а после завладения данными карточки списали 1 800 рублей и заблокировали аккаунт женщины. Сотрудники милиции предупреждают: случаи киберпреступлений в летнее время участились.

Списали 1800 рублей – двое минчан стали жертвами интернет-мошенников-4

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Приобретение, то есть продажа товаров, якобы садовые качели, мебель из ротанга, бассейны и различные товары, которые пользуются спросом у граждан в летний период. Также актуализировались мошенники в преддверии учебного года, активизировались в части размещения объявлений о сдаче в аренду квартиры. Предпринимаются максимально в кратчайшие сроки меры по поиску злоумышленников, по блокировке, что касается Instagram, самих аккаунтов, насколько это возможно, по блокировке реквизитов, которые предоставляют мошенники для перевода денежных средств.

Сотрудники милиции призывают не производить полную предоплату в незнакомых онлайн-магазинах. А при проверке репутации продавца следует обращать внимание не на активность страницы в социальной сети, а на поисковые ресурсы. По информации МВД, 80 % совершаемых мошеннических действий в интернете происходят именно в Instagram.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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