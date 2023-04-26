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Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты

26 апреля 2023 17:07
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На навигаторе эмоций господин Мстиславль. Старинный город – бриллиант для туристов. Белорусский Суздаль закружит в вихре истории. Здесь пульсирует жизнь с 1135 года! Море холмов – подарок ледника. 22 памятника архитектуры – богатейшее наследие. Дарим карту в прошлое в программе «Земля памяти» на СТВ.  

Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты-1

Эта колоннада – местная достопримечательность. Ее установили не так давно во время «Дожинок». Но она отлично вписалась и стала порталом времен. Старая и новая застройка как на ладони. Планировка XVIII века. Импозантные дома конца XIX – начала XX. Причем есть местный Лондон и Париж. Когда-то в них располагались гостиницы, а сегодня живут люди и приходят в парикмахерскую как истинные мадемуазель.  

Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты-4

Ирина Малько, старший научный сотрудник Мстиславского районного историко-археологического музея:
Наш город очень богат экскурсионными объектами. В нем совмещаются различные стили архитектурные и различные конфессии. За моей спиной вы можете увидеть, как храм Александра Невского, так и бывший костел иезуитов. Буквально про каждое здание, место можно рассказать какую-нибудь интересную историю. Целых два памятника Петру Мстиславцу, и конкретно этот памятник был установлен в 2001 году во время празднования Дня славянской письменности.  

Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты-7

К сожалению, мы очень мало о нем знаем. Мы не знаем, как он попал в Москву, как он познакомился с Иваном Федоровым. «Апостол» это первая книга, точно датированная. Сейчас мы открываем книгу и видим издательские данные: где книга издана и в каком году. Раньше такого не было. Именно это новшество и ввел Петр Мстиславец вместе и Иваном Федоровым.  

Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты-10

Почувствовать себя в роли Петра Мстиславца можно в историко-археологическом музее. Печатный станок XVI века, старинные книги и свечи раскрывают тайны типографского дела. Ощутить скориновский дух может каждый. Магия, застывшая на матрице.  

Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты-13

Кладем листик на матрицу. Задвигаем и крутим.
– Это пресс?
Да.
Почти как закатываешь варенье.
– Берем листик, поднимаем.
– Так. Что же у нас получилось? Ух ты!
– Прочитайте, что мы напечатали.
«Я, Петр Мстиславец, сын Тимофея, друкар и гравер, тисну книгу сию».  

Что посмотреть в Мстиславле? Рассказываем про Замковую гору, где сохранилось поселение XII века и нашли берестяную грамоту (подробности).  

# История # Туризм # Анастасия Макеева # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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