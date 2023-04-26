Как Пётр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты

На навигаторе эмоций господин Мстиславль. Старинный город – бриллиант для туристов. Белорусский Суздаль закружит в вихре истории. Здесь пульсирует жизнь с 1135 года! Море холмов – подарок ледника. 22 памятника архитектуры – богатейшее наследие. Дарим карту в прошлое в программе «Земля памяти» на СТВ.

Эта колоннада – местная достопримечательность. Ее установили не так давно во время «Дожинок». Но она отлично вписалась и стала порталом времен. Старая и новая застройка как на ладони. Планировка XVIII века. Импозантные дома конца XIX – начала XX. Причем есть местный Лондон и Париж. Когда-то в них располагались гостиницы, а сегодня живут люди и приходят в парикмахерскую как истинные мадемуазель.

Ирина Малько, старший научный сотрудник Мстиславского районного историко-археологического музея:

Наш город очень богат экскурсионными объектами. В нем совмещаются различные стили архитектурные и различные конфессии. За моей спиной вы можете увидеть, как храм Александра Невского, так и бывший костел иезуитов. Буквально про каждое здание, место можно рассказать какую-нибудь интересную историю. Целых два памятника Петру Мстиславцу, и конкретно этот памятник был установлен в 2001 году во время празднования Дня славянской письменности.

К сожалению, мы очень мало о нем знаем. Мы не знаем, как он попал в Москву, как он познакомился с Иваном Федоровым. «Апостол» – это первая книга, точно датированная. Сейчас мы открываем книгу и видим издательские данные: где книга издана и в каком году. Раньше такого не было. Именно это новшество и ввел Петр Мстиславец вместе и Иваном Федоровым.

Почувствовать себя в роли Петра Мстиславца можно в историко-археологическом музее. Печатный станок XVI века, старинные книги и свечи раскрывают тайны типографского дела. Ощутить скориновский дух может каждый. Магия, застывшая на матрице.