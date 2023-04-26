Что посмотреть в Мстиславле? Рассказываем про Замковую гору, где сохранилось поселение XII века и нашли берестяную грамоту

На навигаторе эмоций господин Мстиславль. Старинный город – бриллиант для туристов. Белорусский Суздаль закружит в вихре истории. Здесь пульсирует жизнь с 1135 года! Море холмов – подарок ледника. 22 памятника архитектуры – богатейшее наследие. Дарим карту в прошлое в программе «Земля памяти» на СТВ.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сердце Мстиславля, исток жизни города – Замковая гора. Здесь проходили бои, свершались судьбы и кипела обычная жизнь с крестьянами и ремесленниками. Отправляемся в Средневековье.

Ирина Малько, старший научный сотрудник Мстиславского районного историко-археологического музея:

Это памятник археологии и место основания нашего города. В 2016 году здесь была произведена реконструкция исторической застройки. И теперь мы можем увидеть оборонительную башню-донжон и законсервированный археологический раскоп.

– Кто из известных князей здесь заседал?

– Можно начать с основателя города Ростислава Мстилавича. Позже можно упомянуть Симеона Лунгвена, который много сделал для развития Мстиславского княжества, а кроме прочего основал еще одну нашу замечательную жемчужину – пустынский Успенский монастырь.

– Кто осаждал это замчище?

– Много кто осаждал его, времена были крайне непростые. Последний раз застройки сгорели в начале XVIII века.

Волшебные терема – место силы. Эта земля впитала рыцарский дух и излучает невероятную энергию. Размер замчища был около трех гектаров. Здесь жил князь с дружиной и основные ремесленники. Остальной люд селился за пределами и в случае опасности мог укрыться за двойными стенами частоколов. Башня-донжон была оборонительной и, скорее всего, находилась в центре Замковой горы, чтобы успешно вести круговой обстрел.

Анастасия Макеева:

Очень интересно попасть в XII век, хотя бы одним глазком посмотреть. И здесь есть такая возможность – раскоп. Расскажите, как было устроено. Ирина Малько:

В Беларуси только три таких объекта – это в Бресте археологический музей, в Турове и у нас. Дома были относительно небольшие, есть даже сведения, что примерно четыре на четыре метра. Как правило, такой дом был без фундамента, стоял прямо на земле. Причем срок его службы составлял примерно 40-50 лет.

Ирина Малько:

Очаг находился прямо в доме либо был вынесен отдельной постройкой. В доме, как правило, топились они по-черному. Многие ремесла были развиты. Конечно, это было гончарное, кузнечное ремесло. Также были вскрыты косторезные мастерские. Именно здесь была найдена третья в Беларуси берестяная грамота. В отличие от двух других на ней нет какого-либо осмысленного текста, но мы видим, что неизвестный автор этого документа стремился к грамотности.

В витринах – уникальные археологические находки. Обратите внимание на наконечники стрел в виде тюльпана. Лошади боялись их свиста как молнии. Неслись, как умалишенные, и сбрасывали врага.

Ирина Малько:

Мы зашли с вами в башню-донжон. Здесь у нас мирная этнографическая экспозиция, которая называется «Древо жизни». Это уже то, что помнят наши бабушки, кое-что помнят даже наши мамы. Но нам и нашим детям эти предметы уже кажутся странными.

Эта сеть называлась резвины. Обычно, когда я спрашиваю, для чего она предназначалась, особенно дети мне отвечают «ловить рыбу». На самом деле предмет очень функциональный. Он предназначался, чтобы носить сено.

В гостях у предков попадаем в детский мир. Уютно и функционально. Такую люльку легко было качать и укрывать от посторонних глаз. Манеж, игрушки – все включено. Вы удивитесь, но эта кровать двухспальная. Просто наши прадеды были немного миниатюрнее.

Анастасия Макеева:

Мне кажется, идеальное средство передвижения для путешествий – такая ступа. Ирина Малько:

Возможно, если добавить метлу, ступа наша и превратится в транспортное средство. По факту она предназначалась, чтобы молоть в ней ячмень. И что касается сказок и Бабы Яги, обратите внимание – она неглубокая. То есть понятно, почему у бедной женщины испортился характер. Просидев в такой целыми днями! По доброй традиции, дарим ключ к чудесам.