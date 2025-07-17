В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии. Это стало следствием так называемой «зеленой политики», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии. Это стало следствием так называемой «зеленой политики», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна начала резко переходить от газового снабжения на возобновляемые источники энергии. Только к этому оказалась не готова энергосистема. Более десяти тысяч предприятий и новые дома ждут подключения к сети. Отметим, что цены на электричество в Нидерландах, которые являются одними из самых высоких в Европе, за год могут вырасти на 5 %.