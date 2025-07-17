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В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии

17 июля 2025 06:25
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В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии. Это стало следствием так называемой «зеленой политики», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах ввели ограничения на потребление электроэнергии-2

Страна начала резко переходить от газового снабжения на возобновляемые источники энергии. Только к этому оказалась не готова энергосистема. Более десяти тысяч предприятий и новые дома ждут подключения к сети. Отметим, что цены на электричество в Нидерландах, которые являются одними из самых высоких в Европе, за год могут вырасти на 5 %.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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