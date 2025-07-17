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В «Минскэнерго» напомнили об ответственности за незаконное потребление электричества

17 июля 2025 06:26
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Электричество в обход счетчика. Незаконное потребление электроэнергии и самовольное подключение приемников наносят ущерб энергетической системе нашей страны. Кроме того, эти действия влекут наступление административной ответственности, отключение от электрических сетей и финансовые потери, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минскэнерго» напомнили об ответственности за незаконное потребление электричества-2

Мнимая выгода дорого обойдется нарушителям. Устройство самодельных проводок ставит под угрозу жизнь и здоровье человека и членов его семьи, приводит к пожарам и выводит из строя бытовые приборы и оборудование.

В «Минскэнерго» напомнили об ответственности за незаконное потребление электричества-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Существующие способы подключения мимо приборов учета, хищения довольно быстро определяются нашими специалистами при помощи поисковых алгоритмов, специальных приборов, инструментов, программного обеспечения. В конечном итоге оплатить придется в разы больше, чем составила бы мнимая экономия.

В «Минскэнерго» напомнили об ответственности за незаконное потребление электричества-6

«Минскэнерго» напоминает соблюдать требования запрещающих плакатов и правила поведения в охранных зонах линий электропередач. В частности, во время рыбной ловли. Если поднять удочку вблизи проводов, то можно пострадать в результате поражения током.

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