В «Минскэнерго» напомнили об ответственности за незаконное потребление электричества

Электричество в обход счетчика. Незаконное потребление электроэнергии и самовольное подключение приемников наносят ущерб энергетической системе нашей страны. Кроме того, эти действия влекут наступление административной ответственности, отключение от электрических сетей и финансовые потери, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мнимая выгода дорого обойдется нарушителям. Устройство самодельных проводок ставит под угрозу жизнь и здоровье человека и членов его семьи, приводит к пожарам и выводит из строя бытовые приборы и оборудование.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Существующие способы подключения мимо приборов учета, хищения довольно быстро определяются нашими специалистами при помощи поисковых алгоритмов, специальных приборов, инструментов, программного обеспечения. В конечном итоге оплатить придется в разы больше, чем составила бы мнимая экономия.