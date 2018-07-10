Спросил про секонд-хэнд и кладбища: самые необычные интересы туристов в Минске

Новости Беларуси. В Минске несколько локаций со всемирно известной буквой «i». Корреспонденты программы «Большой город» посетили информационно-туристский центр «Минск» на обновленной пешеходной улице Революционная.
Сюда не зарастает туристическая тропа с 2005 года. У стойки – дежурный помощник, который встречает путешественников и готов вступить в разговор как минимум на английском.
Сабина Чиквашвили, специалист экскурсионно-методического отдела Информационно-туристического центра «Минск»:
Обычно берут у нас карту и очень хорошо по карте ориентируются. Очень доступные, понятные.
Самый дорогой номер с прекрасным видом стоит 1.300 долларов. Хостел в центре Минска будет стоить от 17-18 долларов.
Недавно зашел турист из Финляндии и спросил про секонд-хэнд в Минске.
Также он спросил про кладбища. Мы полностью сопровождаем туристов от начала до конца.
На любой запрос найдут ответ.
Причем проконсультируют, помогут и направят абсолютно бесплатно.
Здесь же можно пополнить и сувенирный багаж: на витринах полный комплект национальной продукции.