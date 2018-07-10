Инфраструктура для туристов в Минске: «Большой город»

Новости Беларуси. Лето – время путешествий. И Минск в разгар туристического сезона принимает тысячи гостей. В программе «Большой город» – руководитель Информационно-туристского центра «Минск» Елена Плис.

Мероприятия в Верхнем городе, экскурсионные программы, а для сопровождения туристов в столице уже более десяти лет работает Информационно-туристский центр «Минск». Его специалисты бесплатно консультируют на иностранных языках – куда сходить, где переночевать и как добраться до тех или иных достопримечательностей.

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