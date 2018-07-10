Какие мобильные приложения для туристов готовят к Европейским играм в Минске?

Новости Беларуси. Наша страна становится все больше вовлеченной в цифровую сферу. Как продвигается тема внедрения новых мобильных приложений для туристов, рассказала в программе «Большой город» руководитель Информационно-туристского центра «Минск».

Елена Плис, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

Работа продвигается по созданию мобильных приложений. Даже сейчас, если войти в App Store, если набрать Minsk Guide, выходят приложения, которые можно загрузить на свой телефон. Приложения, в которых рассказывается об основных достопримечательностях столичных. Разрабатываются и путеводители по городу Минску.

Ежегодно нашим центром формируется календарь туристических событий в столице.

Издаем на русском, английском языках. Размещается на сайте у нас, информация актуализируется. Также в мобильном приложении «Минск-Minsk», которое было разработано к Чемпионату мира по хоккею, над ним тоже ведется постоянная работа по модернизации. И вот к Евроиграм планируется раздел там создать, который будет посвящен игровым площадкам, расписанию игр,

чтобы туристам было очень удобно ориентироваться в нашем городе.

Инфраструктура для туристов в Минске: «Большой город»