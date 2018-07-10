«В Европе так просто на предприятие не попадёшь»: промышленный туризм в Минске

Новости Беларуси. В программе «Большой город» руководитель Информационно-туристского центра «Минск» рассказала, какие основные виды и направления туризма следует развивать в Минске.

Елена Плис, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

Сделаны ставки на развитие в Минске четырех видов туризма. Особое внимание таким видам, как медицинский, деловой, событийный и промышленный. Очень активно предприятия города включаются в развитие и продвижение делового туризма. Если три года назад речь шла о 3-5 предприятий, которые можно было бы посетить, то на данный момент это 14 предприятий, в которые можно записаться на экскурсию.

Все эти предприятия у нас на сайте в разделе «Промышленный туризм» прописаны

– там адреса, телефоны, все, что предлагают предприятия. Туристам очень интересно включаться в какие-то необычные экскурсии, процессы. Вот, например, посещение БЕЛАЗа, когда ты можешь какую-то гайку прикрутить, то есть сам поучаствовать в процессе, поуправлять трактором. Там тебе выдают сертификат, что ты трактор номер такой-то сложил. Тем более что для европейцев это очень интересное направление – там, в Европе так запросто на предприятие не попадешь.

Инфраструктура для туристов в Минске: «Большой город»