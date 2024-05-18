С концерта талантливой молодёжи стартовал музыкально-туристический сезон в Минске

Экскурсии, театральные гостиные и творческие вечера. В столице начался летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти четыре месяца минчане и гости города будут наслаждаться культурной программой под открытым небом.

Главная сценическая площадка разместилась на площади Свободы. Именно здесь с гала-концерта «Мы – музыкальное будущее страны» 18 мая стартовал новый сезон. В нем приняли участие порядка 20 талантливых учащихся школ искусств со всей страны. Это лауреаты городских, республиканских и международных премий. А еще стипендиаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Артем Т урок, учащийся Г родненской детской музыкальной школы искусств № 1 имени Ю . В . Семеняко: Для меня очень важно стать частью всего этого концерта. Еще так получилось, что я стал его заключительной частью, скажем, изюминкой на торте со своим веселым и дерзким произведением.

Организаторы знают, чем удивить зрителя. Изюминка в каждой программе, даже с фешн-эффектом. В середине июня состоится фестиваль льна. Свою продукцию представят белорусские и российские дизайнеры – товары можно будет приобрести. Конечно, отдельные программы посвятят важным датам в календаре. 22-го и 29-го июня пройдут концерты к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также традиционно состоятся дни национальных культур.

Дмитрий Семенов, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома: 1 июня в рамках летнего музыкально-туристического сезона на территории возле Верхнего города состоится праздник китайской культуры «Чай для гармонии мира». В рамках праздника запланировано выступление творческих коллективов. 3 августа запланирован праздник культуры Башкортостана. Тоже мероприятие пройдет здесь, на территории Верхнего города.

Дмитрий Сафронов, турист (Москва):

Я приехал из России, из Москвы. Случайно совершенно попал на этот чудесный фестиваль, на открытие музыкального сезона. Это полезно, человек окультуривается, становится более духовным. Я очень люблю посещать такие фестивали и безумно рад, что мне удалось посетить это чудесное событие.

Напомним, культурно-познавательные мероприятия в историческом центре столицы будут проходить каждые выходные до середины сентября.