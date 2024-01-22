О полоцкой школе лоскутного шитья знают во всей Европе! Показываем шедевры мозаики из ткани

Мозаика из ткани. О полоцкой школе лоскутного шитья знают во всей Европе! Искусство пэчворка началось с Нины Иосифовны Ярмух. Сказалась любовь к рукоделию и тяга к прекрасному. В конце 1990-х не было обучающих роликов в интернете, но желание оказалось сильнее.

Сегодня вместе с другими мастерами создают фантастические коллекции, проводят конкурс «Полоцк-квилт» и устраивают выставки, чтобы в каждом зажечь искорку вдохновения. Музей в водонапорной башне! Рассказываем, почему это место в Полоцке нужно посетить – подробности здесь.

Нина Ярмух, руководитель народного клуба лоскутного шитья «Рошва»:

Мы всегда приглашаем и гостей города, и туристов, и местных жителей, которые хотят чему-то научиться. В этом году впервые на этой выставке представлены работы мастеров из 15 городов и 3 стран: Германия, Беларусь, Россия. Тема конкурса – «Гори-гори моя звезда!» Немецкие участницы написали целую сказку о лоскутной звезде, которая прилетала в Полоцк, чтобы исполнить желания зрителей, нас приглашали во Францию, потому что там проходит Биеннале международного текстиля – самый престижный европейский конкурс, к нам пришел почетный консул Беларуси в Лионе Жан-Жак Ранк, отдал дань нашим работам.