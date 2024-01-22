Музей в водонапорной башне! Рассказываем, почему это место в Полоцке нужно посетить

Продолжаем познавать легендарный Полоцк. Этот город – удивительная долина музеев. В историко-культурный заповедник входит целых 11. От тайн книгопечатания до краеведения, ткачества и шедевров изобразительного искусства. Здесь каждый найдет свой ориентир. Отправляемся в природно-экологический музей. Футуристично и масштабно.

В середине XX века эта водонапорная башня обеспечивала водой близлежашие дома. А в 1990-е ее решили реконструировать и превратить в музей. С 2005 года сюда не зарастает туристическая тропа. Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем еще удивляет Полоцкий центр ремесел – подробности здесь.

Наталья Михаль, заведующий природно-экологическим музеем Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Это здание находится в списке историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры ХХ века. Высота нашей башни почти 33 метра, в диаметре имеет восемь метров, поэтому оно достаточно узкое и приходится размещать экспозицию вверх.

Можете почувствовать себя натуралистами и героями приключений. Погружаемся в белорусские джунгли. Четыре экспозиционных уровня посвящены нашей флоре, фауне и экологическим проблемам. Наталья Михаль:

Орнитофауна Беларуси очень богата и разнообразна. Она насчитывает более 300 видов птиц. В нашей экспозиции мы можем увидеть самую крупную птицу Беларуси – это лебедь-шипун. Самая маленькая – королек желтоголовый.