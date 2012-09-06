В Столбцах появились 12 скульптур из дерева по мотивам произведений Якуба Колоса

Новости Беларуси. Созданы 12 работ по мотивам произведений Якуба Колоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческий проект реализовали мастера-резчики из всех уголков страны. Деревянные шедевры носят названия произведений знаменитого земляка, их сейчас устанавливают на улицах и в парке города Столбцы.

В течение 10 дней на туристическом комплексе «Высокий берег» в Николаевщине (под Столбцами) проходил XI праздник-конкурс мастеров деревянной скульптуры. Мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения Колоса.