Прямой эфир

В Столбцах появились 12 скульптур из дерева по мотивам произведений Якуба Колоса

06 сентября 2012 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Созданы 12 работ по мотивам произведений Якуба Колоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческий проект реализовали мастера-резчики из всех уголков страны. Деревянные шедевры носят названия произведений знаменитого земляка, их сейчас устанавливают на улицах и в парке города Столбцы.

В течение 10 дней на туристическом комплексе «Высокий берег» в Николаевщине (под Столбцами) проходил XI праздник-конкурс мастеров деревянной скульптуры. Мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения Колоса.

 

# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Фотофакт # Скульптура в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
05 сентября 2012 14:25

В Минске открыли гостиницу в стиле эпохи Ренессанс

05 сентября 2012 13:27

Улица, на которой невозможно промокнуть, находится в Португалии

05 сентября 2012 10:10

В центре Бразилии появилась голова 14-летней девочки