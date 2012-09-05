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В Минске открыли гостиницу в стиле эпохи Ренессанс

05 сентября 2012 14:25
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Новости Беларуси. 5 сентября в центре Минска открыли новый отель. Зданию по улице Интернациональной вернули исторический облик - самобытную  атмосферу 19 века. В гостинице работает ресторан с белорусской и европейской кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Ерохова, первый заместитель начальника государственного учреждения Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:
В этом году мы планируем ввести 3 гостиницы. Одну вот открыли сегодня. Но, согласно инвестиционным проектам, основные гостиницы будут введены к концу 2014 году. Чтобы они все были готовы к началу чемпионата мира по хоккею.

Вместимость новой гостиницы - 100 человек. Всего к чемпионату мира по хоккею в Минске планируют открыть 34 отеля. Во время мирового первенства Минск сможет принять до 20 тысяч туристов.

# Туризм # Фотофакт # Гостиницы Минска # Владислава Артюковская

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