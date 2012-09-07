Новости Беларуси. Виртуальные экскурсии по самым популярным туристическим местам Беларуси стали доступны из любой точки мира. Технология панорамного изображения позволяет не выходя из дома побродить по залам Несвижского или Мирского замков или посетить смотровую площадку Национальной библиотеки.

Количество виртуальных туристов растет. В основном это белорусские пользователи. Тем не менее, каждый десятый посетитель сайта – иностранец.

В ближайшее время авторы планируют расширить галерею снимков, добавив к ней видеоролики и значительно увеличив количество туристических объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Янковенко, начальник отдела маркетинга Национального агентства по туризму Республики Беларусь:

Данный способ восприятия будет наиболее удобен людям, потому что они могут сами, в зависимости от имеющегося времени, познакомиться с тем или иным объектом в полной мере, полностью посетить залы какого-то замка, более внимательно посмотреть на экспозиции, потратить больше времени на этой. Либо, если объект не так интересен, перейти к следующему из нашего списка.