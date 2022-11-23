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Рыбалка, фотоохота и много оленей! Как устроить себе настоящую зимнюю сказку?

23 ноября 2022 17:23
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Новости Беларуси. С приходом холодов и первого снега в Минской области вырос спрос на экотуризм. Для гостей центрального региона разработаны экскурсионные маршруты, организован активный отдых на свежем воздухе. А в некоторых районах даже можно полюбоваться дикими животными в их естественной среде обитания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что же подготовил для туристов Нарочанский край, узнала Алеся Иванова.

Рыбалка, фотоохота и много оленей! Как устроить себе настоящую зимнюю сказку?-1

Нарочанский край – уникальная природная сокровищница и крупнейший курортный регион Беларуси. Именно этот райский уголок Мядельского района ежегодно привлекает сотни туристов со всего мира. Кстати, не только в летний период.

Рыбалка, фотоохота и много оленей! Как устроить себе настоящую зимнюю сказку?-4

Зимой Нарочь удивляет гостей своими живописными пейзажами и богатством дикой природы. Фауну региона представляют более 300 видов животных, в том числе лоси, косули, барсуки и норки.

Рыбалка, фотоохота и много оленей! Как устроить себе настоящую зимнюю сказку?-7

Алеся Иванова, корреспондент:
Одним из излюбленных уголков дикой природы для туристов является сафари-парк. Здесь обитает порядка 360 благородных оленей и около 20 ланей. Кстати, парк рекомендуют посещать именно зимой. Так вероятнее всего увидеть животных, когда они выходят на подкормку.

Рыбалка, фотоохота и много оленей! Как устроить себе настоящую зимнюю сказку?-10

Подробности в видеоматериале.

# Животные # Туризм # Алеся Иванова # Олег Карпик # Анатолий Углянец # Людмила Кравчонок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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