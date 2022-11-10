Сохранился в неизменном виде. Рассказываем о единственном музее-усадьбе в стиле модерн

После душевного релакса держим путь в «Пружанский палацик». Жемчужинка Беларуси. Единственный музей-усадьба в стиле модерн, который сохранился в неизменном виде. Уютную архитектуру сравнивают с итальянскими виллами. Долче виту построил предводитель дворянства Валентий Швыковский в 40-е годы XIX века. Архитектором стал итальянец Франц Мария Ланчи.

Татьяна Антонюк, научный сотрудник музея-усадьбы «Пружанский палацик»:

Валентий Швыковский занимался благотворительностью. Вкладывал свои силы и средства в развитие этого местечка. Строил храмы католические, православные, школы для крестьянских детей, общественные библиотеки. Дом сейчас представляет собой неоренессансную сельскую виллу. Она включает в себя несколько разноэтажных корпусов. Доминантой, конечно, является башня, которая состоит из четырех этажей. Всего в этом доме 28 комнат. Если обойти усадьбу, то можно увидеть восемь входов, в каждый корпус, в каждый подвал отдельно.

Живая музыка. Порхаем в шляхетские интерьеры. Гости собирались в танцевальном зале, устраивали салоны и кружили в менуэтах. Бывал здесь известный композитор и художник Наполеон Орда, писатель и исследователь белорусского фольклора Юзеф Игнаций Крашевский и другая элита. Грелись у камина в цветочном салоне. И сейчас этот зеленый уголок – рай для посетителей. А на втором этаже находился малый салон, где за чаепитием встречались родственники и близкие друзья. Балкон открывает поэтичные виды на осень и пышный парк. Сегодня здесь устраивают художественные выставки. Вдохновение повсюду. Татьяна Антонюк:

Еще при Валентии Швыковском в XIX веке на территории парка находилась псарня, где разводили элитные породы собак для охоты, поскольку рядом с нами находятся Беловежская и Ружанская пуща. В зале охоты представлены некоторые трофеи – обитатели наших лесов, а также образцы старинной мебели конца XIX века. Валентий Швыковский, потеряв жену, решил продать свое имение, и оно перешло к семье графини Клеймихель. Она бывала здесь редко. Являлась первой фрейлиной при дворе последней императрицы Марии Федоровны. То есть дом использовался как дача около Беловежской пущи по примеру императорской семьи.

В советское время в памятнике учились будущие аграрии, шумел детский сад, жили квартиранты, лечили зубы, была станция химизации. В 1993-м наконец начали реконструкцию и к 1998-му районный краеведческий музей «Пружанский палацик» стал проводником в прошлое. Экскурсии здесь познавательные. Спешите обогатиться. Так, этот зал посвятили семье Крашевских – ближайшим соседям Швыковских. Главный герой – Юзеф Игнаций Крашевский. Художник, композитор, археолог, руководитель театра, коллекционер, путешественник. Человек-оркестр. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого плодотворного автора своего периода. Больше него без помощи печатной машинки гусиным пером не написал никто. Его сравнивают с Бальзаком и Толстым. В его честь на Пружанщине названы улицы.