Его называют белорусским Версалем. Чем знаменит дворцовый комплекс Сапег в Ружанах?

Колесницу в Ружаны! Этот брестский Версаль – венец для молодоженов. Подарок для туристов. Открываем закулисье в 1602-й. Лев Сапега, великий канцлер и гетман ВКЛ, основывает родовую резиденцию. Изначально замок был мощным, оборонительным. Расцвет сменял упадок. Грацию и изыск ему подарил уже в XVIII веке Александр Михал Сапега, который перестроил во дворцовый комплекс по проекту талантливого архитектора Яна Самуэля Беккера. Классицизм с чертами барокко и рококо – звезда эпохи.

Инна Нечай, главный хранитель фондов Ружанского дворцового комплекса рода Сапег:

Это главный жилой корпус, где жили Сапеги и хранили все самое ценное. Библиотека, картинная галерея. Театрально-манежный корпус. Восточный флигель, здесь находилась канцелярия, а в западном – кордегардии. Высокие гости, в числе которых были Радзивиллы, прогуливались по французскому парку с беседкой Венеры и диву давались с местных зверинцев. Сапеги были ценителями искусства, отдельный корпус планировали отвести под картинную галерею. Не судьба. Зато дворцовый театр гремел далеко за пределами Ружан. 60 актеров, 40 музыкантов поражали виртуозной игрой. А сцена позволяла менять декорации несколько раз за представление. Купалась в аплодисментах и Магдалена Сапежинка – супруга Александра Михала Сапеги. Говорят, что именно для любимой он и построил театральный корпус. Инна Нечай:

Первый визит короля был в 1644 году, сын Льва Сапеги, Казимир Лев Сапега пригласил сюда Владислава IV Вазу и его супругу Цицилию Ренату Австрийскую, также король Станислав Август-Понятовский посетил наш Ружанский театр и наш дворец. Была очень богатая библиотека. Лев Сапега очень любил книги, как говорят, что он был в милом плену книг. Часто спонсировал войско, которое участвовало в военных походах, таким образом Лев Сапега хранил казну ВКЛ.

Охота была в шляхетных трендах. Хозяин Лев Сапега не исключение, меж дел государственных любил знатно поохотиться и порыбачить. Да что там, один из представителей рода даже спускался в кратер вулкана. Путешествия были еще одной страстью. Но жила знать не только для себя. Их правление окрестили «золотым веком» Ружан. Казимир Лев Сапега добивается Магдебургского права, а с ним и герба. Владельцы перестраивают деревянное местечко в камне и возводят культовые храмы – Троицкий костел, Петропавловскую церковь, базилианский монастырь и ряд административных построек. Инна Нечай:

При Сапегах находились мануфактуры на территории Ружан. Одна из самых известных – это мануфактура по производству поясов на манер слуцких. Они были немного дешевле. Без использования золотых и серебряных нитей, но по своему узору, красоте и исполнению были не хуже слуцких. Также делались гербовые скатерти, салфетки для потребы двора, свечи, кареты, кафельные цеха.

Кирпичи – живые реликвии. Они впитали в себя события и хранят память. Изготавливали материал на родине. Ружаны славятся месторождением красной глины. Обратите внимание, что раствор неподвластен времени. В известняк, по старой доброй традиции, добавляли яичные белки и выдерживали несколько лет. Оттого мантия только крепчает. Читать потертую лепнину жутко интересно. Сохранился даже цвет.

Инна Нечай:

Есть предположение, что первым архитектором у Льва Сапеги были либо Санти Гуччи, либо его ученики, потому что в это время на территории ВКЛ работали только они. Лепнина с растительными мотивами. Мотивы лавра, таким образом архитектор хотел воздать хвалу Сапегам. Эта Совушка – самый драгоценный экспонат. Оригинальный гербовый картуш. Более двух веков под ее крылом была резиденция. Она украшала въездные ворота. Туристы, признаются, что птичка не простая, делает мудрее и заряжает на подвиги. Можете проверить.

Инна Нечай:

Брама была первая восстановлена во время реставрации и, наверное, именно она дала название областному празднику-фестивалю «Ружанская брама». В описании всегда у Сапег была скульптура женщины, правда, она была у Сапег поставлена лицом ко двору и рукой указывала в сторону Березы-Картузской – место фамильной усыпальницы Сапег. Скульптуру восстановили, но решили ее поставить лицом к дороге, чтобы она встречала наших гостей. Скульптуры. Позолота. Обои по последней европейской моде. Можно только представить, какое великолепие сияло в залах. Покои были в разных цветах. И все же зеленый во всех его оттенках был фаворитом для Сапег. Фрагменты плитки и изразцов хранят эстетику. Причем некоторые делали под заказ для фамильной резиденции. Герб лис и дата – печать на века.

Инна Нечай:

Можно на портретах увидеть французские костюмы, в испанской моде со стоячими воротниками. Если говорить о самих шляхтичах – сабля. Чем богаче шляхтич, он мог украшать свою саблю не только гравировками с разными лозунгами, но еще и камнями, драгоценными металлами. Занавес. Судьба распорядилась так, что в 1830-м Сапеги улетают из родового гнезда, а дворцовые покои превращаются в цеха. Вплоть до 1942-го здесь размещалась ткацкая фабрика еврейского рода Пинесов. Ансамбль перестраивали на свой лад, постепенно он начал увядать. Роковую роль сыграли и пожары. Дворец как птица феникс восставал вновь и вновь. Грандиозное возрождение начали в 2008-м. Первым плодом реставрации стала въездная южная группа. Во флигелях разместили атмосферный музей, где можно познакомиться с представителями династии, летописью Ружанщины и заглянуть в гостиную канцлера.

Инна Нечай:

Род Сапег продолжается и до наших дней. Современные представители в основном проживают в Бразилии, Кении, Лондоне, Варшаве. Последний визит Сапег был в 2019-м году в июне, представительница рода Мария Габриэла и одна из жен Сапег Мариника Сапега посетили наш дворец. Очень им понравилось, они посетили многие места в Беларуси, связанные с их родом. И Несвиж, так как Сапеги и Радзивиллы роднились, также соединяли между собой браки. Анастасия Макеева, корреспондент:

Самая популярная легенда, что из Ружан в Коссово вел подземный ход, но это скорее воздух, так как дворцы были построены в разное время, а вот то, что из резиденции Сапег мог быть подземный ход ко дворцу Боны Сфорцы в Лысково или Троицкому костелу, вполне себе вероятно.