Олени, еноты, белки и фазаны. Почему стоит побывать в зоопарке в деревне Молочки?

Счастье в лапах. Меняем дворцовый променад на экзотику. Совсем рядом в деревне Молочки обитают около 40 видов зверушек. Все под надежным крылом Валерия Лоншакова. Держал павлинов-фазанов, пока знакомые не вдохновили на высокий полет. Выкупил здание бывшей школы и начал создавать зоосад. Джунгли по-белорусски. Вас приветствуют девчата-бельчата. От этих рыжиков еще никто не уходил без улыбки.

Валерий Лоншаков, хозяин зоосада:

Белочек мы купили в Подмосковье. Я хотел их вообще ручными сделать, но меня царапали. Анастасия Макеева, корреспондент:

Все-таки это хищник. Вот говорят, что крутится, как белка в колесе. Какие они, трудолюбивые? Валерий Лоншаков:

Белочки всегда в движении. Если взять двух белочек, у них потомства может не быть, потому что если не понравится ей мальчик, то все.

Однако горячий сезон мы выбирали с товарищем-оператором. У оленей гон. У Малыша закипает кровь. К даме сердца не подпустит ни на шаг. Зато голосит, что «Хор Турецкого» отдыхает. Благородную парочку хозяин взял в Коробчицах. Приручал зимой на корм. Спелись, родили двое бемби, продолжение следует. Кстати, несмотря на вегетарианство, вес самцов богатырский – может быть под все 200 килограммов.

Валерий Лоншаков:

Сейчас он хороший, добрый. Когда агрессия, у него раздувается шея, шерсть поднимается. Последняя стадия, он начинает скрипеть зубами. Вот видите Краля, как ее назвали, так и есть, она должна все обнюхать. Зорька сразу ест. По соседству банда пятнистых. Эти олени более миниатюрные и очень подвижные. В природе их прыжок может достигать 2,5 метра в высоту. Больше всего этих красавчиков в Японии, Китае и на Дальнем Востоке. А на месте порадует Петруха.

Валерий Лоншаков:

Самые, наверное, боязливые – это пятнистые олени. У нас там самочка, она живет 3 года, и она с рук не берет. Два олененка родилось у обоех мам, и у одной кончилось молоко, она бросила его, я уже хотел ловить и отпаивать, а вторая приняла и выходила двоих.

Вы когда-нибудь видели голубоглазого пони? Делайте селфи. В этом и прелесть контактных зоопарков. Можете угостить сладеньким, только без фанатизма. Кстати, родина пони – Шетлендские острова. Маленькие да удаленькие. В былые времена они несли вахту на рудниках. Отец звериного семейства расскажет вам немало любопытного. Анастасия Макеева:

Есть тут у вас необычная дружба. Енотов с котом мы видели, он на массаж приходит?

Валерий Лоншаков:

Поест, ложится рядом, и они его как бы расчесывают, ему это нравится. У нас енотики Кузя и Яна. Кузя очень у нас ревнивый, во время гона, я зашел в вольер и погладил. Он подскочил, обнюхал ее и сразу на меня кинулся. С той поры он меня не любит. Кузя, иди ко мне. Он все стирает, и еду стирает, заколку – все туда в воду тащит.

Включаем тропики. Птичий двор – сказка про Султана. Здесь расхаживают роскошные фазаны, декоративные куры, индийские и белые павлины. Произошли эти жар-птицы от нелетающих ящеров. Хвост может достигать 150 сантиметров – эффектный веер. Валерий Лоншаков:

Вот золотой фазан. Анастасия Макеева:

Красивый. Как они вообще в Беларуси акклиматизировались?