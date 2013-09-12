Пятый фестиваль экстремального отдыха и активного образа жизни прошел в Вилейском районе в начале сентября

Новости Беларуси. Жизнь, чтобы жить – именно под таким лозунгом прошли вторые выходные осени для тех, кто предпочитает активный и интересный отдых.

7 и 8 сентября в Вилейском районе состоялся пятый ежегодный фестиваль «Троллей» (прим. ред. сtv.by).

Прыжки на батуте, качели, танцы, пикники и палатки в лесу на берегу реки – все 33 удовольствия собрали под открытым небом тех, кто предпочитает проводить свободное время активно. Позитивный уик-энд уже успел стать традицией не только для дружеских компаний, но и для семей.

Денис Курганов:

Мы приехали с семьей отдохнуть на свежем воздухе в лесу. Люди такие улыбчивые, поэтому впечатления положительные!

Цель мероприятия – отличный отдых на природе, общение и, конечно же, море позитива! Развлечение для любителей полетать – роупджампинг. На него решились только самые смелые.

Но главным аттракционом этих выходных стал троллей. Нет, ничего общего с троллями или рогатым транспортом. Троллей – экстримальная и веселая переправа через реку для тех, кто хочет почувствовать себя в полете! Из желающих получить острые ощущения выстроилась целая очередь!

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Глядя на все это, и мы тоже решили получить свою порцию экстрима! Ребята, это было незабываемо! Всем советую! А я пойду еще раз!

Немного полетали, а теперь отправляемся танцевать! Мастер-класс по аргентинскому танго не оставил равнодушным не только молодежь, но и старшее поколение.

Евгений Витко:

Интересно попробовать научиться танцевать. Очень рад, что сюда попал, здесь много замечательных людей, конкурсы, танцы, очень весело, все позитивно!

Для тех, кто пока не решился на экстремальные развлечения и горячие танцы, тоже найдется отдых по вкусу! Уединиться с природой и собрать ее дары отправились даже самые маленькие!

Денис:

Помогал себе и родителям собирать грибы. Мне тоже очень весело!

Общение в компании друзей у палатки на пикнике также дарило незабываемые положительные эмоции! Отдых в полевых условиях выбирают даже настоящие леди.

Екатерина Крумкачева:

Это наоборот интересно. В домашних условиях тело расслабляется, а здесь все очень круто! Мы любим отдыхать активно, ходим с палатками в лес. Все очень нравится, здесь много людей.

Заряжались позитивом и отдыхали активно даже четвероногие туристы. Среди множества соревнований и конкурсов состязания нашлись и для самых маленьких. Велопробег не оставил равнодушным ни одного малыша!

Философия активной молодежи – гармония с природой, здоровый образ жизни и время, проведенное с пользой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Дмитрий Молев, гость (Санкт-Петербург):

Сходить в ночной клуб – это не то, что приехать в лес, встретить знакомых людей, натянуть веревки и кататься до умопомрачения. Это совсем другое.

Дмитрий Радаман, организатор мероприятия:

Цель данного мероприятия – популяризация экстримальных видов спорта и активного образа жизни. Призываем людей, чтобы они занимались какими-то активными видами спорта, чем-то занимались, а не просто лежали на диване.