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Участники мотопробега преодолели уже 1,5 тысячи км и добрались до Беларуси. Они в восторге от белорусских дорог

10 сентября 2013 08:55
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Новости Беларуси. С востока на запад.  Участники промо-тура «Экспо-2020» добрались до Беларуси. Сам форум пройдет в Дубае, а старт байкеры взяли в Стамбуле, преодолев уже около 1,5 тысяч километров. Позади  –  Румыния, Молдова и Украина.

После Беларуси мотоциклисты отправятся в Польшу. Всего же за две недели  они  посетят еще 15 государств и проедут около 10 тысяч километров.

В нашей стране байкеры  задержались на несколько дней. Они посетили главные достопримечательности столицы и познакомились с белорусским образом жизни. Гости признались, что из синеокой  увезут  самые  приятные воспоминания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Махмуд Аль Муваффак, участник мотопробега (ОАЭ):
Мы уже проехали несколько сотен километров по Беларуси и хочу сказать: у вас очень хорошо развита инфраструктура. Путешествовать очень удобно, а местные жители добрые и гостеприимные.

Нассер Абдул Латиф Таки, участник мотопробега (ОАЭ):
Мы слышали много хорошего о Беларуси, но собственные впечатления превзошли все ожидания! Ваше гостеприимство и доброжелательность почувствовали прямо на границе. Белорусские пограничники очень отзывчивые, они хорошо и быстро работают. А если мы сбивались с пути, то, где бы мы не находились, местные жители с удовольствием помогали нам.

Ахмед Аль Ансари, участник мотопробега (ОАЭ):
Беларусь – очень красивая страна. И здесь отличные дороги. Видно, что государство заботится о комфорте водителей. И что важно: в хорошем состоянии не только основные магистрали, но и второстепенные дороги.

# Туризм # Мотоциклисты

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