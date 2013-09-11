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В Лас-Вегасе появится самое большое в мире колесо обозрения

11 сентября 2013 08:36
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Новости США. Самое большое в мире колесо обозрения появится в Лас-Вегасе. Его строительство уже практически завершено.

Грандиозный аттракцион назвали High Roller. 11 сентября  должно быть установлено внешнее колесо гиганта. Его высота 167 метров, что сравнимо с 55-этажным зданием. А в начале будущего года там засверкают полторы тысячи светодиодных ламп, после чего аттракцион будет готов к запуску.

Новое колесо обозрения, будет выше своих собратьев, действующих в Великобритании – 135 метров, Китае – 160 и Сингапуре – 165 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Туризм # Достопримечательности # Рекорды

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