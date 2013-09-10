Экскурсионный автобус с англоязычным аудиогидом в Минске будет ходить между ж/д вокзалом и Веснянкой

Новости Беларуси. В Минске появился англоязычный экскурсионный автобус. Пробный рейс уже проехал по улицам города. А с середины сентября он будет ходить между железнодорожным вокзалом и Веснянкой уже регулярно.

Особенно актуален транспорт-«иностранец» будет в дни чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Во время поездки зарубежные гости смогут прослушать аудио-экскурсию об истории белорусской столицы, городских памятниках и местах отдыха. Кроме того, в автобусе появятся англоязычные брошюрки с описанием местных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.