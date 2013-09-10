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Экскурсионный автобус с англоязычным аудиогидом в Минске будет ходить между ж/д вокзалом и Веснянкой

10 сентября 2013 18:47
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Новости Беларуси. В Минске появился англоязычный экскурсионный автобус. Пробный рейс уже проехал по улицам города.  А с середины сентября он будет ходить между железнодорожным вокзалом и Веснянкой уже регулярно.

Особенно актуален транспорт-«иностранец» будет в дни чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Во время поездки зарубежные гости смогут прослушать аудио-экскурсию об истории белорусской столицы, городских памятниках и местах отдыха. Кроме того, в автобусе появятся англоязычные брошюрки с описанием местных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Достопримечательности Минска # Достопримечательности Беларуси # Туризм

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