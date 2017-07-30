Пять суток безвизового режима – временная мера: белорусские депутаты посетили Августовский канал

Новости Беларуси. Расширение безвизовой зоны и либерализация туристического бизнеса. Эти темы обсудили белорусские парламентарии во время посещения Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме официального общения состоялась и экскурсия по популярным у зарубежных гостей местам.

Депутаты и сенаторы отправились по туристическому маршруту – музей писанки, сплав на байдарках, водная прогулка, домик смотрителя на Августовском канале.

Сегодня в парламенте обсуждается ряд вопросов, касающихся туристического бизнеса. Идет разговор о расширении границ безвизовой зоны, увеличении количества дней пребывания гостей в этих местах. На спрос должно быть и достойное предложение. Создание качественной инфраструктуры остается важной темой. В отечественный туризм нужно активнее привлекать малый и средний бизнес. Для этого, по мнению депутатов, необходимо упрощать процедуру открытия своего дела, давать налоговые послабления и снижать число проверок.