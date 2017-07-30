Пять суток безвизового режима – временная мера: белорусские депутаты посетили Августовский канал
Новости Беларуси. Расширение безвизовой зоны и либерализация туристического бизнеса. Эти темы обсудили белорусские парламентарии во время посещения Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме официального общения состоялась и экскурсия по популярным у зарубежных гостей местам.
Депутаты и сенаторы отправились по туристическому маршруту – музей писанки, сплав на байдарках, водная прогулка, домик смотрителя на Августовском канале.
Сегодня в парламенте обсуждается ряд вопросов, касающихся туристического бизнеса. Идет разговор о расширении границ безвизовой зоны, увеличении количества дней пребывания гостей в этих местах. На спрос должно быть и достойное предложение. Создание качественной инфраструктуры остается важной темой. В отечественный туризм нужно активнее привлекать малый и средний бизнес. Для этого, по мнению депутатов, необходимо упрощать процедуру открытия своего дела, давать налоговые послабления и снижать число проверок.
Валентин Михневич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ни для кого не секрет, об этом и Президент неоднократно говорит, что пять суток – это только временная мера. Мы изучаем, промониторив это, придем к какому-то решению. Я думаю, оно будет какое-то здравомыслящее. Сегодня, мое мнение, должно быть минимум 15 дней. Даже если взять медицинский туризм, 10-12 дней – это медицинская курсовка, где человек хочет немножко поправить свое состояние здоровья. И трое суток минимум для того, чтобы посмотреть страну, в которую он прибыл.
Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, надо и расширять, на мой взгляд, и количество пунктов попуска, через которые следуют безвизовые туристы. Мы видим, что и в Национальном аэропорту востребованность большая, и гродненский аэропорт востребован и на чартерные рейсы. И также изучается возможность размещения лоукостерских компаний там. Поэтому я думаю, что есть перспективы включения в том числе гродненского аэропорта в сферу действия безвизового туризма.
Гродненскую область еженедельно посещают более тысячи иностранцев. Скоро там встретят 30-тысячного безвизового туриста.