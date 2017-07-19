От сафари-тура до сбора верескового мёда: четыре масштабных турпакета разработаны для Республиканского заказника «Озёры»

Новости Беларуси. Ну а мы поговорим о внутреннем туризме. Сафари на внедорожниках и прогулка по озеру ледникового периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заказнике «Озёра» организовали уникальные туры встречи с зубрами, дегустацией меда и народными мастер-классами. 120 километров приключений и впечатлений. Именно такой путь суммарно предстоит преодолеть туристам. Конечно, не пешком. В помощь вот такие полноприводные внедорожники. За рулём водитель-профессионал Дмитрий. И мы отправляемся в мир дикой природы.



Сафари-тур – изюминка маршрута. С ветерком осмотреть заповедный лес, 250-тилетнюю дубраву, озёра и болота – такое запомнится надолго.

Но главное, встреча с зубрами. Именно здесь живёт самая перспективная в стране популяции лесных гигантов – около 240 особей.

Ольга Янчуревич, доцент кафедры экологии и физиологии человека и животных Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы с вами движемся по экологической тропе, на котрой представлены стенды с информацией по редким краснокнижным видам растений и животных.

А для кого пешеходная прогулки мало, добро пожаловать на борт. И быстроходный катер скользит по воде. 13 километров озера «Белое», кстати, ледникового происхождения – как на ладони. Дмитрий Морозик, директор Республиканского ландшафтного заказника «Озёры»:

Предусмотрено в разработанных туристических пакетах два вида прогулок: первый вариант – на комфортабельной яхте, более скоростной вариант – прогулка на катере. А в заключение турне – сладкий подарок от пчёл.

Проследить модернизацию ульев от старинных до современных и попробовать мёд с клюквой, шоколадом или имбирём. Вот и наша съёмочная группа не ушла без пчелиного сувенира.

Ольга Гаврилик, директор компании по производству мёда:

Вы её зажжёте, будете наслаждаться красивым горением, приятным лёгким запахом.

Кажется, что и сейчас здесь можно прислушаться и уловить звук охотничьего рожка великого князя Витовта.