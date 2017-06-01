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Фотовыставка и концерты: туристический и экономический потенциал Гродно презентовали во Франции

01 июня 2017 13:28
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Новости Беларуси. Туристический и экономический потенциал Гродно презентовали 1 июня во Франции. Фотовыставка, выступление творческих коллективов с гродненской пропиской во многом удивили изысканную парижскую публику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнав больше о культуре нашей страны, европейцы начинают планировать путешествие в Беларусь. Тем более, что для визита в страну на пять дней не нужны визы. Укреплению контактов способствуют и давние творческие связи. Так день презентации Гродненской области совпал с началом Белорусских музыкальных сезонов во Франции.

Фотовыставка и концерты: туристический и экономический потенциал Гродно презентовали во Франции-1

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Для нас вельмі важным з’яўляецца пашыраць межрэгіянальныя сувязі паміж Беларуссю і Францыяй, якія, як можна адзначыць за апошнія гады, даволі значна актывізаваліся.

Нынешние музыкальные встречи – вторые по счету. Проект реализуется с участием нашего земляка музыканта и композитора Георгия Сосновского, который сейчас живет во Франции.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Павел Латушко

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