Фотовыставка и концерты: туристический и экономический потенциал Гродно презентовали во Франции

Новости Беларуси. Туристический и экономический потенциал Гродно презентовали 1 июня во Франции. Фотовыставка, выступление творческих коллективов с гродненской пропиской во многом удивили изысканную парижскую публику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнав больше о культуре нашей страны, европейцы начинают планировать путешествие в Беларусь. Тем более, что для визита в страну на пять дней не нужны визы. Укреплению контактов способствуют и давние творческие связи. Так день презентации Гродненской области совпал с началом Белорусских музыкальных сезонов во Франции.