От природы и еды до национальных праздников: чем привлекает российских туристов Беларусь

Новости Беларуси. В минувшую субботу в самом центре Минска можно было отведать разнообразную кухню самых разных народов России. В преддверии главного праздника этой страны в белорусской столице прошел кулинарно-культурный фестиваль, где гостями стали и сами россияне. У них нынче длинные выходные, а в такие дни туристы из Москвы, Питера, Смоленска да и подальше в сторону Урала предпочитают Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лишь растает снег, в Беларусь возвращаются не только пернатые. С разных концов света к нам слетаются туристы. Особенно популярно у них озеро Нарочь, которое вошло в топ-3 мест для отдыха у россиян. Позади остались очень серьезные конкуренты – озеро Севан в Армении и Ленкорань на Каспийском море.

То, что у нас нет ни гор, ни моря, москвичку Татьяну не останавливает. В этой песчаной комнате полностью воссоздали эффект морского побережья. И песок теплый, и соль в наличии, и тепло подключили, и даже чайки кричат. Только что загар не берется. Но это никого сейчас не останавливает. В Беларуси находят совсем другое и многое видят и пробуют впервые.

Андрей Хоменко, турист (Россия):

Я в Беларуси ел землянику с сахаром.

Елена Каширина, турист (Россия):

Я не видела в России аистов. Аисты – это показатель экологии.

Елена так прониклась белорусскими певчими, что даже блузку в тему приобрела. Кстати, тоже нашего производства. Москвичка в Беларусь едет в первую очередь за здоровьем. Их семья не изменяет нашим курортам уже около 10 лет. И каждый раз они находят что-то новое.

Елена Каширина, турист (Россия):

Муравейники все огорожены, сохраняются. Большие, по метру высотой. Такого я нигде не видела.

На этой агроэкоусадьбе животный мир в более широком составе.

Только в мае приняли более двух тысяч путешественников. Одним словом, туристы здесь роятся толпами. Как и пчелы. Это изюминка усадьбы. Здесь живет 70 семей этих тружениц. Но отдых на лоне природы не лишен экстрима. В этом уютном домике живут несколько тысяч пчел. А гости могут поспать на ульях. Говорят, такой сон – прямой путь к здоровью. Если, конечно, получится расслабиться.

Пчелиный улей и отдыхающего отделяют всего несколько сантиметров. Ближе некуда. Как утверждает владелец усадьбы, именно такое единение с природой позволит оздоровиться и телом, и душой.

Сергей Селях, владелец агроэкоусадьбы:

Чалавек, у якога нейкая хвароба, адчувае, што біаполе нейкае іншае. І чаму рухаюцца атамы клетак не так. Пчолкі накіроўваюць сваю энергію, каб нам дапамагчы.

А это экскурсия, что называется, «18 плюс». Не только понюхать, но и попробовать наше пиво можно в настоящей пивоварне XIX века. Традиции, секреты современного производства, правила употребления и, конечно, дегустация. Так проходит экскурсия на завод. Промышленной туризм – еще одно популярное направление.

Юрий Ожигин, турист (Россия):

Знаю, что здесь тоже есть пивоваренный завод. Решил посмотреть, как здесь все обустроено. В целом, очень понравилась экскурсия.

А если гости из России, предположим, заскучают, то в центре Минска можно найти уголок родины и на секунду стать, к примеру, дагестанским джигитом или разрисовать матрешку. И, конечно, отведать блюда многонациональной России.

Дни культуры России проходят в Беларуси очень часто. Такие мероприятия – тоже своеобразная дипломатия и яркое подтверждение народной дружбы.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Россиянин чувствует себя в Беларуси как дома, и белорус – в России. Это главное. И этот климат надо делать мягче, в том числе используя такие механизмы.

Беларусь – вторая страна в Европе по запасам H2O. У нас разведано около сотни месторождений минеральной воды. Природные богатства и привлекают Ангелину. В такой градирни минеральная вода стекает по березовым веткам, напитывая воздух полезными веществами. Невозможно надышаться.

Ангелина Колотвина, турист (Россия):

Мы вообще не видели такого никогда. Приехали – супер все, такой запах. Кто такое чудо придумал?

Каждый в Беларуси находит отдых по вкусу и по карману. Путешественники из России увозят из Синеокой мегабайты фотографий, чемоданы подарков и, наверное, самое главное – впечатления.