Путешествие во время пандемии. Куда можно поехать отдохнуть белорусам и что для этого нужно

Пандемия заметно подкосила планы заядлых путешественников, однако отчаиваться не стоит. Какие страны открыли свои границы и куда можно отправиться без ПЦР-теста, попробуем разобраться.

Алина Калацкая, генеральный директор туристической компании:

На данный момент есть пять стран, в которые можно попасть без сдачи теста на Covid, – это Северная Македония, Албания, Доминиканская Республика, Танзания и Коста-Рика. Белорусы, которые захотят отправиться в эти страны, могут столкнуться с определенными трудностями, т. к. прямых рейсов из Минска нет, нужно очень тщательно подбирать маршрут и выбирать перелет. На данный момент самыми популярными направлениями у белорусов являются Египет, Арабские Эмираты и Турция. Но для того, чтобы попасть в эти страны, нужно сдать ПЦР-тест. На горящие туры рассчитывать не стоит, потому что открыто сейчас не так много направлений, а спрос достаточно высокий.

Помните: путешествовать получится только на самолете, так как наземная граница на выезд для Беларуси закрыта. Исключение составит белорусско-российская сторона, но только на основании отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Алина Калацкая:

Если вы покупаете пакетный тур, то на сдачу ПЦР-теста записывает туроператор и в этом сложностей нет, но если вы планируете самостоятельное путешествие, есть ограниченный список лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест и туда достаточно сложно записаться, поэтому планируйте это заранее. У вас должен быть как минимум месяц в запасе, чтобы спокойно записаться на ПЦР-тест.

Все больше белорусов привлекает туризм с национальным колоритом. Это отдых на природе, санаторные процедуры, уникальные природные парки и развитая инфраструктура.

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму:

Можно забронировать на летний период все санатории, усадьбы, базы отдыха, различные комплексы, потому что с условием пандемии сегодня на самом деле наши граждане боятся бронировать намного раньше. Если мы возьмем регион, как Браславские озера – это бренд Беларуси, и туда едут не только сами белорусы, но и зарубежные гости, то уже идет раннее бронирование, потому что в Беларуси лето не такое длинное – это три месяца. Мы надеемся на хорошую погоду и уже сейчас идут продажи на июнь, июль и август. Это касается курортов еще и Нарочи – тоже всеми любимый регион в экскурсионном плане и в санаторно-курортном лечении, тоже уже идут активно продажи наших санаторно-курортных комплексов.

Особенно популярны среди белорусских туристов программы по реабилитации органов дыхания. Пациенты, перенесшие коронавирус, едут в санатории именно с целью восстановления после болезни.

Елена Паршуто:

Хочу обратить внимание, что у нас в стране много людей состоит в профсоюзах. В системе профсоюзных организаций находятся 8 туристско-оздоровительных комплексов, 8 гостиничных комплексов и 13 санаториев. Люди, которые путешествуют по нашей стране, могут воспользоваться такой услугой, отдохнуть и оздоровиться с 25 % скидкой.