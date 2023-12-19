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Почему лося прозвали сохатым и откуда пошло выражение «ходить гоголем»? Расскажут в музее природы Беловежской пущи

19 декабря 2023 08:27
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Белорусский изумруд. Его года – его богатство. Национальный парк «Беловежская пуща» – крупнейший лесной массив Европы, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Родина Деда Мороза и зубров, мировой бренд экологического туризма. Оказаться в объятиях древнего леса и набраться сил – идеальный выходной.

Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще – читайте далее.

Почему лося прозвали сохатым и откуда пошло выражение «ходить гоголем»? Расскажут в музее природы Беловежской пущи-1

Познавать беловежские джунгли можно и в музее природы. Его открыли в 2009 году. Ежегодно в этих залах восхищаются около 110 тысяч туристов. Зеркало флоры и фауны, разных сезонов и биотопов. Звуки леса и разных животных создают атмосферу, где на каждой экспозиции разворачивается свой сюжет. 212 видов растений и животных занесены в Красную книгу. Здесь понимаешь всю ценность пущи.

Почему лося прозвали сохатым и откуда пошло выражение «ходить гоголем»? Расскажут в музее природы Беловежской пущи-4

Самый крупный в нашей истории зубр – Пугинал, проживший послевоенных 20 лет в экскурсионных вольерах. Был одним из самых крупных в нашей истории.
Вы его решили здесь увековечить.
Он как памятник самому себе.

Навестили в Беловежской пуще белорусских бэмби и узнали много интересного об обитателях нацпарка – подробности.

Почему лося прозвали сохатым и откуда пошло выражение «ходить гоголем»? Расскажут в музее природы Беловежской пущи-7

А вот турам не повезло дожить до наших дней. Они стали жертвой многочисленных охот князей и королей. В 1628 году в Беловежской пуще исчезла последняя турица. Как утверждали летописи, дикие быки были гораздо крупнее зубров, отличались особой агрессией и свирепостью.

Заполучить тура для охотника было, что рыцарский подвиг. К сожалению, это животное осталось лишь в виде гравюр и вот такого чучела в музее. Во времена Российской империи за трофеями приезжало немало высокопоставленных монархов.

Подробнее в видеоматериале.

# Беловежская пуща # Туризм # Анастасия Макеева

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