Почему лося прозвали сохатым и откуда пошло выражение «ходить гоголем»? Расскажут в музее природы Беловежской пущи

Белорусский изумруд. Его года – его богатство. Национальный парк «Беловежская пуща» – крупнейший лесной массив Европы, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Родина Деда Мороза и зубров, мировой бренд экологического туризма. Оказаться в объятиях древнего леса и набраться сил – идеальный выходной.

Познавать беловежские джунгли можно и в музее природы. Его открыли в 2009 году. Ежегодно в этих залах восхищаются около 110 тысяч туристов. Зеркало флоры и фауны, разных сезонов и биотопов. Звуки леса и разных животных создают атмосферу, где на каждой экспозиции разворачивается свой сюжет. 212 видов растений и животных занесены в Красную книгу. Здесь понимаешь всю ценность пущи.

Навестили в Беловежской пуще белорусских бэмби и узнали много интересного об обитателях нацпарка – подробности.

Самый крупный в нашей истории зубр – Пугинал, проживший послевоенных 20 лет в экскурсионных вольерах. Был одним из самых крупных в нашей истории. – Вы его решили здесь увековечить. – Он как памятник самому себе.

А вот турам не повезло дожить до наших дней. Они стали жертвой многочисленных охот князей и королей. В 1628 году в Беловежской пуще исчезла последняя турица. Как утверждали летописи, дикие быки были гораздо крупнее зубров, отличались особой агрессией и свирепостью.

Заполучить тура для охотника было, что рыцарский подвиг. К сожалению, это животное осталось лишь в виде гравюр и вот такого чучела в музее. Во времена Российской империи за трофеями приезжало немало высокопоставленных монархов.