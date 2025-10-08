Новости по тегу #Отпуск

Новый воздушный мост между Минском и Санья станет не только туристическим. Направление также будет популярно у студентов и представителей бизнес-сфер.
Если работник соглашается, он имеет право на получение компенсации: оставшиеся дни отпуска могут быть потрачены позже или выплачены наличными при условии, что было использовано не менее 14 календарных дней отпуска в текущем рабочем году.
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