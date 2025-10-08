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Новости по тегу #Отпуск

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью
08 октября 2025 17:21

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью

Минтруда рассказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска
31 июля 2025 08:14

Минтруда рассказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?
18 июня 2023 16:00

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?

ПЦР-тест и страховка от невылета. Как и куда уехать отдыхать в отпуск белорусам летом?
09 июля 2021 08:30

ПЦР-тест и страховка от невылета. Как и куда уехать отдыхать в отпуск белорусам летом?

Собрались в отпуск в этом году? Какую страховку нужно сделать
14 августа 2020 08:26

Собрались в отпуск в этом году? Какую страховку нужно сделать

Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли
10 января 2020 10:30

Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли

Отпуск зимой: куда поехать?
11 ноября 2019 07:20

Отпуск зимой: куда поехать?

Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?
23 июля 2019 18:51

Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

«Кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо»: белорусы редко попадают в неприятности за границей
17 августа 2018 10:40

«Кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо»: белорусы редко попадают в неприятности за границей

Почему стоит сфотографировать паспорт перед поездкой за границу?
17 августа 2018 10:40

Почему стоит сфотографировать паспорт перед поездкой за границу?

Почему деньги на отдыхе лучше хранить в чемодане?
17 августа 2018 10:40

Почему деньги на отдыхе лучше хранить в чемодане?

Безопасный отдых: как не потерять деньги, документы и ребёнка
17 августа 2018 10:30

Безопасный отдых: как не потерять деньги, документы и ребёнка