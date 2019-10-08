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Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку

08 октября 2019 09:27
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Кохановскую башню называют родственницей легендарной Шаболовки. У них один отец – Владимир Шухов. С 1929 года с высоты 29 метров она смотрит на железную дорогу. Когда-то эта башня поила приходящие локомотивы. Воды нужно было больше, чем топлива. 

Николай Барышев, председатель Кохановского сельского совета:
В подвальном помещении стоит насос, и с реки Соколянка вода подавалась в эту башню.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-1

Место выбрали неспроста. Через 25 км от Орши паровозы уже были опустошены. Оригинальная водонапорка исправно служила до 70-х годов, пока по рельсам не шагнул прогресс.

Юрий Тарасенко, местный житель:
Когда паровозов не стало, здесь подключили водоснабжение к домам, а потом убрали бак. Сейчас она стоит пустая.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-4

И хоть Шуховскую башню отправили на пенсию, в свои 90 она чувствует себя отлично. Свой гиперболоид известный архитектор спроектировал на совесть. Металлическая паутина оказалась прочной и фантастически красивой!

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-7

Николай Барышев:
Качественно и хорошо сделано, никаких сварочных швов, все на заклепках, все рассчитано, это возводилось только при помощи лебедок и говорят, что сюда сам Шухов приезжал и наблюдал за этим строительством.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-10

Ирина Пикулик, директор ГУ «Толочинский историко-краеведческий музей»:
Он в 1899 году запатентовал эту технологию. Емкость с водой есть очень тяжелая и если брать еще каменную башню, то основа разрушается быстро. 

Ноу-хау высоко оценили. Ажурная сетка постепенно окутала Советский Союз. В Беларуси было 4 водонапорных башни, но сохранились только 2. Еще один раритет инженерной мысли скучает в Борисове. А вообще их всего 11, поэтому неудивительно, что к 90-летнему юбилею эксклюзив включили в список историко-культурных ценностей.

Леонид Тимашков, местный житель:
Во время ВОВ ее хотели уничтожить. В 1941 году наши отступающие войска, затем в 1943 самолетом бомбили и в 1944, когда немцы отступали. Все докладывали, что башня уничтожена, но она до сих пор существует.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-13

Леонид Тимашков не раз покорял башню в детстве. Он, как и все местные жители, бережно относится к истории и в «оба» следит за порядком.

Людмиле Матюк повезло больше всех. За углом почти Париж. 8 лет назад она приехала в этот дом и узнала от местных, что здесь во время войны у немцев была кухня.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-16

Забирались на эту башню?

Людмила Матюк, местный житель:
О, нет, нельзя! На самом деле там ступеньки, ветхие, но тем не менее лезут и все фоткаются. И люди из России, и наши приезжают.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-19

Кстати, Кохановский край еще и родина Михаила Савицкого. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться.

Эту башню называют родственницей легендарной Шаболовки. Показываем оригинальную водонапорку-22

# Год малой родины # Туризм # Николай Барышев # Юрий Тарасенко # Ирина Пикулик # Леонид Тимашков # Людмила Матюк # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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