Обратная сторона отдыха за границей: во что может обойтись простой насморк и как нужно готовиться к поездке

Новости Беларуси. Трагедией завешилось свадебное путешествие в Египет для молодой пары из Орши. 25-летний Алексей Колтунов почувствовал недомогание после ужина в местном ресторане, а через два дня умер. Его тело на неделе доставили на родину.

Но слишком много в этой истории осталось вопросов. Почему египетские врачи не оказали помощь пациенту вовремя, да и вообще лечили его, как выяснилось, от стресса. И почему на руках у молодоженов не было страхового полиса до начала путешествия?

Мария и Алексей Колтуновы поженились в феврале. Для молодой пары из Орши это турне в Египет было свадебным путешествием. По прилету в город Таба Колтуновы отправились на ужин в ресторан при отеле. Вдова Алексея, Мария, вспоминает: в тот вечер муж заказывал рыбу. После нее все и началось. Уже утром Алексей почувствовал недомогание, весь день провел в номере, а вечером потерял сознание. Прибывший через 40 минут врач утверждал: это стресс, акклиматизация.

Мария Колтунова, вдова:

Ему вкололи два укола. У меня есть фотографии последствий тех уколов, просто визуально. Расцарапана спина. Укол делали, не продезинфицировав.

Вот это на простыне после уколов. Видно, что протекает, что правильно не был сделан укол.

За услугу медик попросил 80 долларов под угрозой не вернуть паспорт мужа. Платить Мария отказалась. Ночью Алексею стало еще хуже.

Мария Колтунова, вдова:

В начале третьего меня Леша разбудил, успел сказать: «Маша, вызывай скорую». В машине ему надели кислородную маску, но ее не подключили сначала.

Мы до больницы ехали не меньше полутора часов. Когда приехали к больнице, врачи, посмотрев, сказали, что уже все.

Там Мария подписала отказ от вскрытия. Договор со страховой компанией она не читала. Более того, и в глаза не видела. А в нем могло быть написано все, что угодно.

Пара летела через Москву. Полис входил в стоимость путевки, но на руки его никто не отдал. Только по прилету каким-то образом через гида им выдали страховки российской компании. Потом Марине объяснили: отказ от вскрытия дает основание признать случай нестраховым. А значит с доставкой тела страховая компания помогать не будет. Деньги на транспортировку тела на родину собирали всем миром.

Эдуард Ципилев, друг Алексея Колтунова:

Выставили счет нам за, видимо, содержание там, за то, что они положили в гроб, привели в порядок и отправили самолетом до Минска. 2950 долларов.

Матери Алексея уже пришел неофициальный перевод медицинского заключения египетских врачей, где черным по белому написано буквально следующее.

Мария Колтунова, вдова:

Предполагается, что причиной смерти явилось потребление чрезмерного количества алкоголя, в результате которого увеличилось давление и лопнули сосуды. Это вызвало кровоизлияние в мозг и легкие, внутреннее кровоизлияние, а также сильный упадок кровообращения.

Здесь написано «наружный осмотр». То есть ставят такой диагноз по наружному осмотру.

Она понимает: вернуть мужа и отца своему ребенку уже не может. Но может отстоять его честь. Мария собирается оспаривать написанное египетскими медиками после вскрытия тела Алексея в Беларуси. Точку в этом вопросе поставит только судебно-медицинская экспертиза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем временем Египет, наряду с Турцией и Болгарией, бьет все рекорды по страховым случаям. В этих странах у наших туристов чаще всего возникают проблемы со здоровьем. И чаще всего те самые туристы отправляются за помощью на ближайший ресепшен. А ведь к каждому страховому договору прилагается памятка, где и прописан весь алгоритм действий. Но практика показывает: не читают не только памятку, но и сам договор, доверяя словам агента или менеджера в турагентстве.

Виктор Юшкевич, заместитель директора представительства страховой компании:

Алгоритм действий прописан в приложении к страховому полису. В любом случае застрахованному лицу всегда выдается памятка, где кроме правил страхования есть краткая памятка действий в критических ситуациях. В этом плане заключают договора с так называемыми ассистирующими страховыми компаниями за рубежом, которые либо на языке пребывания, либо на русском языке, либо на английском языке всегда по телефонам, указанным в страховом полисе, окажут необходимые консультации.

Ольга Манкевич, менеджер по туризму:

При заключении договора медицинского страхования туристу обязательно разъясняются вкратце условия этого страхования. То есть на что действует страховка.

При возникновении страхового случая мы рассказываем куда туристам обращаться, куда звонить, по каким номерам телефонов.

Обязательно дается памятка-вкладыш. Как правило, туристы не читают памятку-вкладыш.

Отправляясь в путешествие, не скупитесь на страховой полис и вникайте в детали того, под чем подписываетесь. Как правило, в договорах страховых компаний прописаны 2, а то и 3 десятка нестраховых случаев. И их, кстати, гораздо больше, чем тех, расходы на которые покрываются. Так, доставать из собственного кармана придется на лечение зубов, ожогов и обострившихся хронических заболеваний. И, к слову, для беременных особенных страховок тоже нет.

Долгожданное событие, рождение ребенка, обернулось головной болью для семьи Юрченко из Беларуси. Отправившись на шопинг в Польшу за одеждой для будущего малыша, на границе у мамы начались схватки. Малыш, кстати, должен был появиться на свет только через два месяца. Рожать пришлось прямо в автомобиле. Ребенка доставили в ближайший польский госпиталь. А ко времени выписки родителям выставили счет за пребывание – 9 тысяч долларов. Покрывать расходы страховая компания отказалась. Случай якобы нестраховой.

Виктор Юшкевич, заместитель директора представительства страховой компании:

Беременность покрывается, но плановое течение, плановое наблюдение, плановые анализы – об этом не может быть и речи. То есть покрытие только острых состояний, кровотечение, угроза выкидыша. Но в ситуации, когда у женщины на тридцатой неделе беременности начались преждевременные роды, естественно, здесь уже медицинский эксперт будет анализировать поступившую документацию.

На больничные койки иностранцы попадают и в нашей стране. Причем граждане СНГ экстренную медицинскую помощь получают бесплатно. Но суть не в этом. Национальность, гражданство, страховой полис для врачей вообще не должны иметь значения. Белорусские медики заверяют: никаких переговоров об оплате с пациентом врач не ведет. Этим занимаются специалисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Григорьев, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи:

Врачи с деньгами и разговоров с пациентами об оплате не ведут. Это наша позиция. Для этого существует отдел внебюджетной деятельности, специалисты. Поэтому оказание медицинской помощи, жизнь превыше всего.

Такого отношения, как в Беларуси, к иностранным гражданам, стран СНГ, России, нет нигде. Мало того, я вам скажу, что, допустим, гражданин Украины попал по экстренным показаниям и при возможности транспортировки этого пациента на Украину есть люди, которые готовы были платить 20 тысяч долларов, но лишь бы получать лечение в нашей больнице.

Руслан Ляшенко из Украины. Приехал к родственникам и попал в кабинет неотложной офтальмологической помощи 10-ой клинической больницы Минска. Здесь парню поставили диагноз: нужна операция по пересадке роговицы глаза.

Екатерина Касьянчик, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза 10-ой городской клинической больницы:

При необходимости оказания неотложной помощи она оказывается всем пациентам одинаково, независимо от того, гражданин это иностранного государства либо белорус.

Теперь Руслан проходит реабилитацию и каждый день отзванивается родным.

Руслан Ляшенко:

Врачи тут хорошие, всегда смотрят, всегда ухаживают. Приходят, каждые два часа промывают глаз, капают. Все в лучшем виде.

Мне кажется, что у вас врачи внимательнее, чем у нас.

А вот в адрес турецких врачей брестчанка Анна Петручик говорит обратное. На курорте ее дочь получила травму головы. Звонок в компанию-ассистанс занял время: уточнить надо было данные паспорта, номер полиса и обстоятельства травмы. Потому карета скорой помощи прибыла через полчаса. У девочки к тому времени начался бред. Уже в больнице, глядя на ребенка, врачи крутили пальцем у виска.

Анна Петручик:

Наша гид бегала к врачам, требовала, чтобы сделали томографию головы, потому что ударилась головой. Очень много времени прошло. Врачи бегали, глядя на ребенка, крутили пальцем у виска, потому что у нее была несуразная речь.

Я просто кричала там. Вся в слезах. На русском языке кричала: «Помогите! Да что вы не помогаете, не обращаете внимания!» Естественно, меня никто там не понимал, ходили: «Ок, ок. Все ок».

Денег с женщины не взяли. Расходы покрыла страховая компания. Но встречаются случаи, когда стоимость лечения перекрывает стандартную страховку. И тогда должен остается турист. А разница стоимости страхования на сумму 30 и 100 тысяч долларов колеблется в пределах трех американских. Потому, считая деньги, лучше лишний раз перестраховаться.