Деревня Большая Рогозница (Гродненская область): здесь находится спаленная каплица, возле которой собирались повстанцы К. Калиновского

Деревня Большая Рогозница находится в Мостовском районе Гродненской области. Ученые говорят, что название деревни могло пойти от растения рогоз, которого на берегах реки Юхновка было очень много. Еще есть мнение, что название деревни произошло от слова рогожа. Это грубая хозяйственная ткань. А старожилы свою деревню вообще называют Рогожницей.

Деревня Рогозница известна еще с начала XVI века. В 1534 году имение принадлежало Королеве Боне. Она здесь, конечно, не жила, но проездом бывала. И местные жители подарили ей как-то огромную рогожу – покрывало из травы. Говорят, очень красивую.

После Королевы Боны имение перешло к монахиням-бригиткам, а потом – к шляхтичам Суходольским. Они здесь начали вить свое родовое гнездо.

Суходольские издавна жили в Волковысском повете, в который когда-то входило и имение Рогозница. Строить родовую усадьбу здесь начал Антоний Суходольский. Он был уважаемым человеком среди шляхты, участвовал в сейме 1778 года, и там его выбрали в скарбовую комиссию Великого княжества Литовского. А в 1788 году при поддержке короля Августа Понятовского Антоний Суходольский избран на 4-летний сейм Речи Посполитой. Там он выступил против того, чтобы военная комиссия состояла только из поляков, он хотел, чтобы она делилась на поляков и белорусов. И еще Антоний на этом сейме поддержал униатство.

В Рогознице есть резиденция Антония Суходольского. Она была построена в 1791 году и сохранилась по сегодняшний день.

После смерти Антония Рогозница перешла к его старшему сыну Яну. Он стал казначеем Великого княжества Литовского. Он, как и отец, участвовал в 4-летнем сейме РП. А когда в 1794 году началось восстание, то Ян Суходольский вместе с Тадеушем Костюшко и другими белорусами отправился бороться за освобождение своего Отечества.

Один из его сыновей (а их у Яна было 5) Райнольд Суходольский, который родился в 1807 году, стал известным поэтом, автором знаменитых революционных стихов и песен, таких как «Polonez Kościuszki», «Dalej bracia do bułata».

Старший брат поэта Януарий Суходольский – знаменитый белорусский художник. Его называют первым белорусским художником батального жанра. Он был приглашен царем Николаем I в Петербург в Императорскую академию искусств. За его работы царь подарил ему перстень и приказал нарисовать картину в честь подавления восстания 1831 года. Но Януарий Суходольский это делать отказался, потому что был сторонником повстанцев. Ведь в восстании 1831 года приняли участие все браться Суходольские.

После Суходольских Рогозница перешла к шляхтичам Шабанским. Когда началось восстание 1863 года, молодой Шабанский вместе с приятелями принял в нем участие. И на расстоянии 4 км от Рогозницы была битва повстанцев с казаками, и во время этой битыв Шабанский был убит. Говорят, что здесь много было убито повстанцев, и на месте битвы поставили валун, на котором есть надпись: «Повстанцам 1863 года, богатырям за освобождение Отечества». Недавно памятник был обновлен.

Около 1,5 км от усадьбы, среди поля и кустарников, находятся остатки стародавней каплицы. Что это за каплица? Никто из местных не знает. В старых документах сказано, что где-то в 1,5 км от усадьбы когда-то стояла каменная каплица с деревянным верхом. И возле нее перед восстанием собирались патриоты, которые потом приняли участие в восстании Константина Калиновского. После восстания Муравьев приказал уничтожить каплицу. Она была спалена, остались только каменные стены. Возможно, это и есть та каплица, возле которой собирались повстанцы Константина Калиновского и говорили такой пароль: «Кого любишь?» - «Беларусь». - «То взаимно».

В 1906 году деревню покупает Оскар Мештович. Он был католиком, шляхтичем, и все считали его поляком. А в то время полякам нельзя было покупать земли в Беларуси. Оскар нашел бумаги, которые подтверждали, что он литвин. Таким образом, он добился разрешения купить имение Рогозница.

При Оскаре в Рогознице появился костел в романском стиле. Его построили из колотых валунов, которые собрали с полей Рогозницы. Костел был освящен в честь Девы Марии.

Старший сын Оскара Ян Мештович стал известным писателем, автором знаменитых книг «Гусары под Киргольном», «История Третьей Республики», «Железный князь». А его родная сестра Мария вышла замуж за писателя Ксаверия Прушинского. Она в своих мемуарах писала, что свои первые пробы пера Ксаверий сделал здесь, в Рогознице.