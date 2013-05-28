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Два новых веломаршрута разработаны к новому сезону в Беловежской пуще

28 мая 2013 06:09
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще развивается велосипедный туризм. Специально к новому сезону сотрудники парка разработали два новых маршрута: «Белый лесок» и «Тиховоля». Помимо них есть еще 5 уже полюбившихся туристам велотроп. Прогулку по душе сможет подобрать каждый посетитель – они отличаются как программой, так и протяженностью пути. Если начинающим велотуристам придется преодолеть около 2 тысяч метров, то для профессионалов есть и 16-километровая тропа.

Велосезон в 2013 году стартовал значительно позже. Снег в заповедном лесу сошел лишь в начале мая. Тем не менее, пущу уже посетили без малого 3,5 тысячи велотуристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм

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