Деревня Переделка (Гомельская область): местная школа располагается в настоящем дворце XVIII века

Деревня Переделка находится в Лоевском районе Гомельской области. Ученые соглашаются с тем, что люди поселились на Лоевщине очень давно. Это они подтверждают найденным городищем возле деревни. Исследователи выяснили, что это поселение относится к Милоградской культуре, а это VII-III век до н.э. А некоторые утверждают, что временные рамки еще шире – IX-III век до н.э. Но какую этическую принадлежность имели милоградцы, ученые спорят по сегодняшний день. Одни говорят, что это были балты, а другие утверждают, что это были славяне. Впрочем, этот спор в Беларуси очень давний.

Когда-то в Переделке был построен христианский храм, но кто его построил и на каком месте он стоял, никто сегодня не знает. В здании, где сейчас располагается местная церковь, раньше был сельсовет и клуб. Церковью оно стало в 1995 году. Ее освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Когда церковь открылась, люди понесли туда иконы, которые они берегли в советские часы.

Деревня Переделка нестарая. Появилась она в конце XVIII века благодаря знаменитому заморскому роду Юдицких. Шляхтичи имели тут много земли. Раньше они даже пользовались титулом «графы на Лоеве». В роду Юдицких было много государственных, культурных и религиозных деятелей, которые оставили заметный след в истории нашей страны.

В конце XVIII века Юзеф Юдицкий здесь, на высоком берегу Днепра, начинает строительство нового каменного дворца. Место граф выбрал на горе возле деревни Сутков, а людей из этой деревни переселил в урочища Сбынь и Михалевка. Так и появились деревни Михалевка и Переделка. Люди, переселившиеся на земли Переделки, видимо, долго делили-переделивали полученные земли. Отсюда и пошло название.

Когда Юзеф Юдицкий умер, Переделка вместе с недостроенным дворцом перешли к его дочери Юлии, которая позже вышла замуж за Эдварда Рудиевского.

Шляхтичи Рудиевские были не такие богатые, как Юдицкие, но пару имений в Мозырском повете имели. Эдвард достроил дворец, который начал строить Юзеф. Он сохранился по сегодняшний день. Он был построен в классическом стиле и имеет статут исторической и культурной ценности. Сегодня в нем располагается местная школа.

Этот дворец принадлежал Рудиевским до 1870 года. Генрих Рудиевкий-Юдицкий ни с того ни с сего продал его. Купила дворец графиня Чайковская. Была ли графиня Чайковская родней знаменитому композитору Петру Чайковскому, я не знаю, но точно известно, что Петр Ильич приезжал на белорусское Полесье и собирал песни народные. Многие композиции Чайковского созвучны с народными полесскими мотивами.

В 1881 году имение Переделка покупает Александр Иванович Барановский. Последней владелицей была Екатерина Ивановна Барановская. Говорят, что она была очень хорошая хозяйка, о ней тут хорошо отзываются. Она много чего сделала для Переделки. Рядом с парком Екатерина посадила красивый сад, также приукрасила и сам парк: въезд в парк был через красивые каменные ворота. Они, к сожалению, не сохранились, но парк еще стоит.

По приказу Екатерины Барановской в Переделке была построена водяная мельница, пилорама, пивоварня. Пивоварня 20 лет назад еще работала, а сейчас здание заброшено.

Во время революции 1905 года Барановская была вынуждена уехать из имения. Говорят, что ту прислугу, которая захотела уехать с ней, она взяла с собой. В Канаде, куда Екатерина направилась, до сих пор живут ее потомки.