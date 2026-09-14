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Новости по тегу #Больница скорой медицинской помощи

Марьиногорская подстанция получила новую современную машину скорой помощи
14 сентября 2026 15:28

Марьиногорская подстанция получила новую современную машину скорой помощи

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?
30 августа 2026 17:47

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?

Обратная сторона отдыха за границей: во что может обойтись простой насморк и как нужно готовиться к поездке
02 июня 2013 16:06

Обратная сторона отдыха за границей: во что может обойтись простой насморк и как нужно готовиться к поездке