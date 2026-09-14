Новости по тегу #Больница скорой медицинской помощи

В числе приоритетов развития системы здравоохранения центрального региона – и техническое переоснащение службы скорой помощи.
«В ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых для безопасности работников, а также пациентов», – рассказал начальник Департамента охраны МВД Беларуси.
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