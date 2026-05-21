Новый формат! В Беларуси планируют развивать связку образовательного и промышленного туризма
21 мая, в Международный день туризма, особенно актуально говорить о новых точках роста в этой сфере. Беларусь делает ставку на синтез образовательного и промышленного туризма.
Такое объединение потенциалов, по мнению министра образования Андрея Иванца, позволит наглядно показать гостям страны не только флагманы отечественной индустрии, но и выстроенную систему подготовки высококлассных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою позицию глава ведомства обозначил во время встречи с коллективом индустриально-педагогического колледжа. Новый проект может стать эффективным инструментом привлечения иностранных студентов в белорусские вузы и колледжи.
Возвращаясь на родину, такие выпускники становятся своеобразными послами Беларуси. Они делятся историей успеха, рассказывают о нашем гостеприимстве и качестве обучения. И кто-то обязательно повторит их путь. Особый акцент во время дискуссии министр сделал на стратегических задачах подготовки кадров под реальные запросы национальной экономики.
От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Тема развития туризма очень важна не только для страны, потому что в рамках следующей пятилетки это направление является одними из приоритетных направлений развития нашей экономики, но и для системы образования. На базе индустриально-педагогического колледжа проводится подготовка по таким специальностям, как туристические услуги, гостиничные услуги. И это те специалисты, которые являются очень востребованными в современных реалиях.
Сегодня образовательный туризм в Беларуси включает обучающие экскурсии, стажировки, летние школы и языковые курсы. Наибольшим спросом пользуются программы инженерно-технического и медицинского профилей. Основные потребители таких услуг – молодежь и специалисты из стран СНГ, Азии и Ближнего Востока.