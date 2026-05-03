Беларусь вошла в топ-5 самых востребованных направлений на майские праздники у россиян

Если ехать – то в Беларусь. Такое решение принимают тысячи россиян, планирующие зарубежные поездки на майские праздники. Это уже тенденция. Наша страна вновь попала в топ-5 самых востребованных направлений в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единый язык снимает барьеры, но самобытная культура – от традиций гостеприимства до уникальной архитектуры – дает то самое ощущение полноценного путешествия «за границу».

В преддверии Дня Победы особой популярностью пользуется Брест. Люди едут в Крепость, где храниться застывшая память о самом первом дне войны. За ее стенами – цветущий, уютный и мирный город с кофейнями. Это поразительный контраст. Кто интересуется историей средневековья – выбирает Гродно, где сохранилось то, что в других городах было разрушено войной. Здесь можно увидеть уникальную Коложскую церковь XXII века, огромные барочные костелы и изящные лютеранские кирхи. После узких улочек Гродно – Минск ошеломляет простором. Столица – это точка максимального комфорта. Здесь самые крутые отели, топовые рестораны, насыщенная ночная жизнь.

Кристина Дмит, турист (Россия):

Мне сильно-сильно советовала Минск мама в одно время. Она сюда ездит иногда где-то раз в полгода на выходные. Самое большое, что она отмечала, это ваши характерные огромные проспекты. Очень просторные, со сталинками. Мне самой они безумно нравятся, и мне их мама очень-очень рекламировала. И вот первое, куда мы пошли, это на проспекты. Мы сегодня первый день. Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич.

Сергей Голынский, турист (Россия):

Я просто поражен именно чистотой, красотой. Нет ничего такого лишнего. Все сделано, как и должно быть сделано. Я очень благодарен минчанам, я очень благодарен белорусам за то, что они живут в таком прекрасном городе. Еда очень вкусная, очень мне нравится вся еда. Особенно мясные изделия. Естественно драник – это национальное белорусское блюдо, которое не поесть в Беларуси, побыть и не поесть, это не серьезно. Беларусь действительно умеет удивлять, а возможность спокойно гулять по освещенным улицам в любое время – это тот «невидимый сервис», который гости ценят превыше всего. Они знают: здесь их ждут не только легендарная чистота и безопасность, но и сервис, который не подводит. В Минске работает 60 гостиниц – на ближайшие дни свободных номеров практически нет.