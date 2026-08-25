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Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов

25 августа 2026 17:16
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До Дня знаний осталась всего неделя. Торговые центры столицы заполнены родителями и школьниками. Но есть дети, для которых подготовка к 1 сентября – это забота неравнодушных членов общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов-2

К подготовке подключились активистки Белорусского союза женщин. В рамках традиционной благотворительной акции они взяли на себя заботу о гардеробе воспитанников столичных приютов. Форму собирали индивидуально, учитывая пожелания каждого ребенка. Помимо строгих костюмов, сарафанов и блузок, ребятам передали удобную обувь, спортивные костюмы и, конечно, рюкзаки, наполненные всей необходимой канцелярией.

Богдан Залетов, учащийся средней школы № 48 Минска имени Ф.А. Малышева:
Я сюда пришел покупать школьную форму. Уже примерил три пары штанов, две рубашки и жилетку. 

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов-4

Кира Залетова, учащаяся средней школы № 48 Минска имени Ф.А. Малышева:
Я пришла с воспитателем из СПЦ. Выбрала много вещей: рубашку, блузку, брюки, сарафан, юбку. Наверное, больше всего я выбирала. Выбирали вместе, но в конце ответ давала я.

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов-6

Сбор помощи продолжается. Принять участие в подготовке к школе может каждый. Для этого достаточно обратиться в районные центры социального обслуживания населения. А в универмагах и торговых центра Беларуси оборудованы специальные ящики для пожертвования канцелярии.

# Подготовка к школе # Белоруский союз женщин # Дети # Государственная социальная политика # Школы в Беларуси

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