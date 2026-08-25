Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов

До Дня знаний осталась всего неделя. Торговые центры столицы заполнены родителями и школьниками. Но есть дети, для которых подготовка к 1 сентября – это забота неравнодушных членов общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К подготовке подключились активистки Белорусского союза женщин. В рамках традиционной благотворительной акции они взяли на себя заботу о гардеробе воспитанников столичных приютов. Форму собирали индивидуально, учитывая пожелания каждого ребенка. Помимо строгих костюмов, сарафанов и блузок, ребятам передали удобную обувь, спортивные костюмы и, конечно, рюкзаки, наполненные всей необходимой канцелярией.

Богдан Залетов, учащийся средней школы № 48 Минска имени Ф.А. Малышева:

Я сюда пришел покупать школьную форму. Уже примерил три пары штанов, две рубашки и жилетку.