Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов

До Дня знаний осталась всего неделя. Торговые центры столицы заполнены родителями и школьниками. Но есть дети, для которых подготовка к 1 сентября – это забота неравнодушных членов общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До Дня знаний осталась всего неделя. Торговые центры столицы заполнены родителями и школьниками. Но есть дети, для которых подготовка к 1 сентября – это забота неравнодушных членов общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К подготовке подключились активистки Белорусского союза женщин. В рамках традиционной благотворительной акции они взяли на себя заботу о гардеробе воспитанников столичных приютов. Форму собирали индивидуально, учитывая пожелания каждого ребенка. Помимо строгих костюмов, сарафанов и блузок, ребятам передали удобную обувь, спортивные костюмы и, конечно, рюкзаки, наполненные всей необходимой канцелярией.
Богдан Залетов, учащийся средней школы № 48 Минска имени Ф.А. Малышева:
Я сюда пришел покупать школьную форму. Уже примерил три пары штанов, две рубашки и жилетку.
Кира Залетова, учащаяся средней школы № 48 Минска имени Ф.А. Малышева:
Я пришла с воспитателем из СПЦ. Выбрала много вещей: рубашку, блузку, брюки, сарафан, юбку. Наверное, больше всего я выбирала. Выбирали вместе, но в конце ответ давала я.
Сбор помощи продолжается. Принять участие в подготовке к школе может каждый. Для этого достаточно обратиться в районные центры социального обслуживания населения. А в универмагах и торговых центра Беларуси оборудованы специальные ящики для пожертвования канцелярии.