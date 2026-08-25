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Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ

25 августа 2026 17:27
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Жилищный вопрос важен и на этапе обучения. Уже через неделю студенты отправятся в аудитории, поэтому общежития открыли двери для новоселов. Всего в 2026 году планируется заселить около 90 тысяч человек – это и те, кто продолжают учебу, и те, кто приехал впервые. Процесс идет по утвержденному графику. Первокурсников заселяют всех без исключения, получают места и студенты-льготники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость проживания остается прежней: от 20 до 50 рублей в месяц в зависимости от типа общежития и уровня комфорта. 

Условия для жизни и учебы оценила наш корреспондент Дарья Авсюк. Подробности в видео.

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ-2

Ежегодно БГУ размещает более 8 тысяч студентов. В распоряжении – 9 общежитий: 4 в Московском, столько же в Ленинском и одно в Октябрьском районах.

Студенческие общежития Беларуси в новом учебном году предоставят около 91 тысячи мест.

# БГУ # Высшее образование в Беларуси # Общежития в Минске # Студенты

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