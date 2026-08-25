Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ

Жилищный вопрос важен и на этапе обучения. Уже через неделю студенты отправятся в аудитории, поэтому общежития открыли двери для новоселов. Всего в 2026 году планируется заселить около 90 тысяч человек – это и те, кто продолжают учебу, и те, кто приехал впервые. Процесс идет по утвержденному графику. Первокурсников заселяют всех без исключения, получают места и студенты-льготники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость проживания остается прежней: от 20 до 50 рублей в месяц в зависимости от типа общежития и уровня комфорта.

Условия для жизни и учебы оценила наш корреспондент Дарья Авсюк. Подробности в видео.