Белорусские аграрии завершают сев озимого рапса

Белорусские аграрии тем временем, завершая жатву, как на эстафете, переходят в следующий этап сельскохозяйственной кампании. В хозяйствах страны на финише сев озимого рапса. Агрономические сроки для этой культуры – 25 августа, чтобы растения до ухода в зимовку успели во всех смыслах пустить корни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время белорусские аграрии делают ставку на эту культуру. План посева рапса – более 450 тысяч гектаров площадей, он сохранился на уровне 2025 года.