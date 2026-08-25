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Белорусские аграрии завершают сев озимого рапса

25 августа 2026 17:21
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Белорусские аграрии тем временем, завершая жатву, как на эстафете, переходят в следующий этап сельскохозяйственной кампании. В хозяйствах страны на финише сев озимого рапса. Агрономические сроки для этой культуры – 25 августа, чтобы растения до ухода в зимовку успели во всех смыслах пустить корни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время белорусские аграрии делают ставку на эту культуру. План посева рапса – более 450 тысяч гектаров площадей, он сохранился на уровне 2025 года. 

Белорусские аграрии завершают сев озимого рапса-2

Но не успеет озимый рапс дать первые ростки, как аграрии приступят к массовой жатве кукурузы. Впереди еще уборка картофеля, овощей, подсолнечника и сои. Параллельно в сентябре добавится озимый сев зерновых.

Подробнее в видео.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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