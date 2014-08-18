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Нарочь вошла в тройку самых популярных курортов на постсоветском пространстве

18 августа 2014 13:21
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Новости Беларуси. Нарочь вошла в тройку самых популярных курортов на постсоветском пространстве, уступив лишь знаменитым озеру Иссык-Куль в Кыргызстане и курорту Боровое в Казахстане.

Ежегодно на живописном белорусском берегу отдыхают и оздоравливаются более 100 тысяч человек. Много гостей из России, Прибалтики, Польши.

Сегодня здесь работает 12 санаториев. Большой популярностью пользуется отдых в кемпингах и коттеджах.

Из года в год уровень обслуживания повышается, растет количество услуг для туристов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Туризм # Озера

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