Путешественник Святослав Парфёнов: о своих приключениях в условиях экстремальной погоды

Сегодня, говоря о погоде в нашей стране, мы часто употребляем выражение «тропическая жара». А знаем ли мы на самом деле, что такое «тропическая жара»? Все вопросы, связанные с погодой, путешествием, мы решили сегодня поднять на поверхность, поэтому в студии сегодня замечательный человек, путешественник со стажем - Святослав Парфёнов.

Святослав, на Африку мы уже стали более походить? Та температура, которая у нас сейчас, сопоставима?

Святослав Парфёнов, путешественник:

Я бы не сказал, что так уже сопоставима. В любой стране бывают разные климатические зоны, и солнце воспринимает их по-разному. Я могу привести в пример Мексику. В некоторых частях солнце настолько жёсткое, что внутри просто ощущается кожей. В некоторых частях гораздо комфортнее. Как мне кажется, это зависит от многих особенностей. Например, влажность воздуха.

Где легче дышится?

Святослав Парфёнов:

Где легче дышится? На Аляске. Хорошо дышится! Воздух просто не замечается. Я могу привести очень показательный пример. Два года назад я был в Афинах, и как раз летом было очень жарко. И такое ощущение, когда выходишь на улицу, что жар наваливается на вас прямо, таким весом придавливает тебя и ты это ощущаешь физически. У меня знакомая - выходец из Ямайки, и она сказала: «Я не могу это переносить!». Я говорю: «Как же так? У вас же там такая же температура: жара, лето…». «Я не могу переносить эту жару. Свою - могу. Здесь - просто не получается!». Хотя температура на Ямайке может быть и повыше.

А есть ли у Вас какие-то предельные температуры, которые Вам приходилось испытать? Какие были самые экстремальные погодные условия?

Святослав Парфёнов:

Самые экстремальные были на Тасмании. Там без конца менялась погода. Ежеминутно практически! В течении пяти минут у вас могло быть солнце, потом всё затянулось тучками, подул сильный ветер, прошёл дождь. Утром была вообще изморозь, было жутко холодно. Днём вроде нормально уже, все ходят без курток. Погода менялась без конца! Как будто это просто какая-то фантастика! Касательно такого экстремального города, знаете, не было возможности смотреть на термометр... Тем более, что на солнце температура одна, в тени - абсолютно другая. Я просто помню ощущения именно жары, когда я представил себя маслом на сковородке, - это было в Мексике и опять же в Греции почему-то, в Афинах. Афины сами по себе город солнца.

А самые минусовые?

Святослав Парфёнов:

Вообще, самое максимальное только в Беларуси было. Я помню, что лет 10 назад было очень-очень холодно. Порядком -30 градусов. Все сидели дома, а нам пришлось куда-то ехать, у кого-то сломалась машина. Я помню ту температуру, когда вы выходите - и такое мёртвое молчание, только всё скрипит...

Перенести такие температуры, да еще и когда погода меняется постоянно, нужно обладать какими-то физическими навыками. Как организм переносит? Нужно ли как-то готовиться специально для того, чтобы так активно путешествовать?

Святослав Парфёнов:

Это действительно достаточно сильная «встряска» организма, особенно если вы путешествуете часто и всё время перебираетесь из разных временных зон. На своем опыте скажу, что не все люди адаптированы к изменениям климатических полюсов. Я не считаю, что для меня это сложно. Да, бывает, изначально сложная адаптация к температуре, но буквально занимает короткий промежуток времени. Для многих людей сложно привыкнуть. А есть люди, которые не привыкают.

Это особенности организма, или может, есть какие-то нюансы, советы?

Святослав Парфёнов:

Это особенности организма.

За рубежом очень большое внимание уделяется поддержанию водного баланса в организме. Они советуют пить, пить, пить… И, естественно, пить чистую воду. Ну да, можно минеральную, но чистую воду без всяких красителей. Тоже самое и алкоголь. Это всё только вредит! Нормальная чистая вода! Потому что, понятное дело, жарко, вы потеете, организм должен брать эту воду. К тому же всегда нужно носить определенный вид одежды. У нас все люди ходят в оголенных майках, но они не думают, что это всё может достаточно сильно повредить кожу, поэтому лучше всего в жарких странах носить закрытую одежду. И очень важно: солнцезащитные очки. Очень часто бывает: покупаешь дешёвые, а там вообще не понятно, что стоит. Они не то что не защищают, а, наоборот, могут ваше зрение только ухудшить, потому что ультрафиолет проникает вам в глаза.Часто возникают фатальные последствия.

Количество стран, которое вы посетили?

Святослав Парфёнов:

За все время моих путешествий, накопилось около 40 тысяч фотографий. Половину из них я удалил. 30 - это самый минимум тех стран, где я был.

Есть ли какие-то особенности при подготовке, когда Вы отправляетесь в путешествие в какую-нибудь страну, где присутствуют какие-то лихорадки, дикие животные опасные?

Святослав Парфёнов:

Есть такое, но мне повезло. Потому что я был, можно так сказать «короткими забегами», долго не задерживался. Но во многие страны, прежде чем туда ехать В Беларуси есть центры и организации, которые занимаются всеми этими вопросами. Я туда звоню, и они говорят, что Вы можете сюда прийти и сделать соответствующие прививки. Они вам точно расскажут, чего опасаться и как одеваться и что в каких случаях делать. Вообще все зоны разные и болезни везде разные. Азиатские зоны - бывают достаточно сильные вирусные инфекции.

Сложно подсчитать те страны, где Вы были, но, может, легче сказать, где Вы ещё не были и куда собираетесь поехать, полететь?

Святослав Парфёнов:

Я хотел бы больше поездить по Азии. Я там совсем мало был. По Африканскому континенту тоже. Но совсем рядом был. И ещё - по Южной Америке. Все остальные континенты я более менее охватил.

Возникает вопрос: а где финансы брать на такие постоянные путешествия?

Святослав Парфёнов:

Это достаточно щекотливый вопрос. Где-то я с друзьями это делал, где-то - из своих ресурсов, где-то - я работал для этого, подрабатывал, скажем так. Где-то - это было связано с туристическим бизнесом, по работе. Мне часто задавали вопросы: «Кто на меня так повлиял?». Но, наверное, моя личность такова!

Мои родители рассказывали, что в момент моего рождения приходила большая-большая группа иностранных студентов, которые проходили практику, и врачи сказали: «О, наверное, ваш ребёнок будет много путешествовать!». Наверное, в чем-то они были правы...

Это реально: заработать денег каких-то. Путешествовать и не сидеть дома.

Святослав Парфёнов:

Я могу сказать так… Я встретил в одном поезде, когда ехал в Рим, очень показательного человека. Он сам по себе говорил очень хорошо на русском языке, потому как жил в России. У него была мечта: попутешествовать по Европе, за лето объехать определенное количество стран. У него для этого было всего 100 евро, он себе так отмерил. В путешествиях можно встретить много интересных людей, завести прекрасные знакомства.

Были ли в Ваших путешествиях, может быть, в какой-то стране, какая-то интересная и забавная история, ситуация? Какая-то страна поразила чем-то особенным.

Святослав Парфёнов:

Столкнулся с медведями. Они пришли в один из городов. Есть такой город Джуно. В жарких странах столкнулся с «песчаными блохами». Они живут в песке. Под ногами скачут, кусают. Когда укусят, особо не ощущаешь все, но потом так чешется все, сыпь выступает. Но это на несколько дней все.

А по Беларуси путешествуете?

Святослав Парфёнов:

Я ездил, но мало. Но, не побывав в других странах, сложно не ощутить и понять все прелести своей страны.

Давайте дадим всем совет. Вы работаете в сфере туризма, на своем опыте много прочувствовали, понимаете разные страны и то, как там развит туризм.

Святослав Парфёнов:

У нас большая проблема в том, что часто нужно получать очень много виз. Это опять же документы, опять же деньги, нервы, времени много занимает… Это большая проблема. Многие граждане приезжают сюда когда хотят, без виз. И им просто можно позавидовать. Но у нас тоже, знаете, считается, что белорусские визы сложно получать, но это не совсем верно. Мне приходилось оформлять различные приглашения, работать со всеми этими документами. Не настолько это сложно, как кажется. Просто иногда нужно заплатить «кругленькую» сумму. Но это уже совсем иные вопросы...