Wi-Fi в белорусских автобусах международных маршрутов появится в 2015 году

Новости Беларуси. Путешествовать на автобусах «Миноблавтотранса» по международным маршрутам станет еще комфортнее.

В 2015 году в автобусах международных маршрутов появится Wi-Fi!

Виктор Русак, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:

По сути, в международных автобусах есть почти все для комфортной поездки. Не хватает только беспроводного доступа в Интернет, поэтому мы планируем, что в 2015 году пассажиры смогут воспользоваться Wi-Fi.

Действительно, сейчас в автобусах международных маршрутов компании созданы все условия для комфортного путешествия: есть аудиовидеосистемы, кондиционеры, системы климат-контроля, туалеты и кухни с бытовой техникой.

За безопасность туристу тоже можно не переживать. Ее обеспечивает автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), которая позволяет контролировать работу автобусов в режиме реального времени как на территории страны, так и за ее пределами.

Вот и получается, что не хватает разве что душа и доступа во всемирную паутину, без которой сегодня сложно представить жизнь человека.

Интернет выступает не только поставщиком информации, но и средством общения между людьми.

И ни для кого не секрет, что это самое общение чаще всего происходит по средствам социальных сетей, которые активно ворвались в нашу жизнь еще в 2003 году. С тех пор стали и средством развлечения, и местом поиска работы, и медиаплатформой.