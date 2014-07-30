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30 июля в Минске представят каталог–путеводитель с фотографиями захоронений на территории Беларуси времен Первой мировой войны

30 июля 2014 15:08
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Новости Беларуси. 30 июля в Храме–памятнике в честь Всех Святых в Минске представят книгу «Последний приют солдата». Это каталог–путеводитель с фотографиями захоронений на территории Беларуси времен Первой мировой войны. Их, к слову, в нашей стране порядка 250. Издание вышло в свет сразу на двух языках — русском и немецком. Все желающие также смогут увидеть и карту с обозначением памятных мест.

Организаторы презентации уверены, что  исторические материалы станут ценным пособием для организаторов белорусских туристических маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 19.30 30.07.2014

Неизвестная история или сто лет спустя. К трагическому юбилею, посвященному событиям Первой мировой войны, 30 июля в Минском Всехсвятском храме  презентовали книгу «Последний приют солдата».

Борис Цитович, историк Первой мировой войны:
Последний период солдата — та тема, которая не перестает нас беспокоить и после столетия Первой мировой войны, потому что очень много остается неухоженных воинских захоронений.

Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Удивительно, но мы до сих пор практически ничего не знаем о многих событиях Первой мировой войны. Захоронения солдат Первой мировой войны здесь, под алтарем храма — наше коленопреклонение перед неизвестными героями.

Напоним, на церемонии храма, которая состоялась 2 июля 2010 года, присутствовал и Президент Александр Лукашенко. Тогда были перезахоронены останки трех неизветсных солдат, павших в сражениях трёх войн – войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Им отдали дань уважения со всеми духовными и воинскими почестями. С того дня и началась и официальная история храма. 

# Туризм # Книги

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