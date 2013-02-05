На фасадах культурных объектов Несвижа появился QR-код

Новости Беларуси. Технология QR-кода в Несвиже. Теперь культурные объекты города стали для туристов доступнее. С помощью специальной программы на смартфоне можно просканировать QR-код (он расположен на фасаде исторических зданий) и получить возможность прослушать аудио-гид, а также посетить Интернет-сайт выбранного объекта.

Сегодня услуга доступна на двух языках: белорусском и русском. В ближайшей перспективе воспользоваться новыми возможностями смогут носителями английского и польского языков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Хромой, научный секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Калі я выкарыстоўваю на тэлефоне беларускую мову, то адразу мне тэлефон прапануе паслухаць экскурсію пра будынак Ратушы на беларускай мове.

Адкрыўся цалкам палац. Шмат экскурсаводаў задзейнічаны менавіта там, таму ўзнікае пытанне, што калі чалавек застаецца на ноч, летам асабліва ў яго шмат вольнага часу. І гэты час ён можа скарыстаць для таго, каб папоўніць, узбагаціць сябе менавіта па турыстычным маршрутам Нясвіжа.