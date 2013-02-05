Белорусы отправились в Белосток в шоп-тур, не заключив договоры, и остались ни с чем

Новости Минска. Минчанки Вита Гутник и Инна Кривеня много слышали о том, что польские магазинчики и рынки - просто рай для женщин, обожающих шоппинг. Добротную и модную одежду, обувь и многое другое у соседей можно купить раза в два-три дешевле, нежели у нас. И однажды девушки решили: пора. К предстоящей поездке готовились долго и усердно. Наконец, собрав нужную сумму, Вита и Инна открыли рекламную газету и нашли туристическую фирму «Релакс-тур», готовую за 20 долларов и 180.000 тысяч рублей организовать шоп-тур в Польшу.

Инна Кривеня:

Мы спрашивали, когда к вам можно будет подъехать договор заключить. Нам же сказали, зачем вам приезжать. Наш парень, который будет вас сопровождать, отдаст вам договоры, и вы там с ним рассчитаетесь на месте.

Инну несколько раз насторожила схема таких телефонных договоренностей, но желание поскорее добраться до заветных магазинов затмило все. И, посоветовавшись с Витой, они согласились, что ничего, в принципе, не теряют. Поэтому стали собираться в дорогу.

14 декабря вечером автобус загрузился пассажирами и отправился в сторону белорусско-польской границы. Сотрудники «Релакс-тур» обещали, что в четыре утра следующего дня все будут в Белостоке.

Инна Кривеня:

Когда мы сели в автобус, то спросили, когда мы будем с ними рассчитываться. Нам сказали: «Не переживайте, не волнуйтесь. Я вам по дороге все расскажу. И, так как мы будем на границе стоять около двух часов, там будет время, мы рассчитаемся, и дальнейшие мероприятия вам расскажем».

Когда автобус прибыл на границу, то по непонятным для туристов причинам встал не в общую живую очередь, а в так называемый «отстойник» - место, где пассажиры и транспорт останавливаются либо для вынужденной, либо санитарной остановки. Когда автобус простоял 6 часов, пассажиры заволновались. И, согласитесь, смотреть в окно, как мимо вереницей проходят границу многочисленные автомобили и автобусы, непросто. Наконец что-то сдвинулось с мертвой точки.Неизвестный молодой человек взял инициативу в свои руки.

Инна Кривеня:

Он по автобусу начал ходить, сказал: «Давайте рассчитываться». Притом деньги собирались просто в файл. Мы спрашиваем, где наши договоры, а он говорит, что, мол, я вас вообще не знаю, я из другой фирмы, у меня договоров нет ваших.

Оказалось, что в автобусе две группы туристов от разных турфирм. От «Релакс-тур» представителем выступил сотрудник «Эконом-тура». И он потребовал сдать деньги, причем без каких-либо документов взамен. Часть пассажиров возмутилась и оплатила услуги частично. В ответ им пообещали, что по возвращении в Минск им не вернут багаж. Но об этом позже.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму:

Мы подозреваем, что эта фирма не совсем порядочная в том плане, что прием денег в автобусе говорит о том, что фирма работает по каким-то серым схемам. Заключение договорных отношений и прием денег должны заключаться в офисе.

Напомним, что в нашем случае туристическая фирма без объяснения причин отправила автобус в «отстойник». То есть причиной задержки на границе была не медленно движущаяся очередь или пробки на дорогах, а нечто иное. И это иное тревожило безмерно. Ведь главной причиной поездки всех пассажиров был шоппинг. И чем раньше он начнется, тем больше времени будет на изучение ассортимента, цен и покупки.

Но вернемся в автобус. После тяжких мытарств на границе он все-таки выехал за пределы Родины.

Вита Гутник:

25 часов автобуса, было очень тяжело. Люди не рассчитывали. За все время нам предложили кипяток один раз, когда мы ехали туда, и один раз на обратном пути.

Но холодный салон автобуса и редкий кофе и чай, согласитесь, не новость в нашей сфере шоп-туризма. Это так называемые издержки многих шоп-туров. Дело в другом. Автобус прибыл в Белосток, не в обещанные четыре часа утра, а на 16 часов позже, то есть в восемь вечера. О каком шоппинге можно говорить?

Получается, что 40 туристов проделали бессмысленный, причем оплачиваемый, рейс по маршруту Минск-Белосток-Минск. В столицу нашей родины автобус прибыл поздно вечером. С пассажиров, отказавшихся на границе оплачивать всю стоимость услуги, стали требовать остаток. Дошло до драки. С момента конфликта прошло больше месяца, но пассажиры так и не смогли добиться правды от «Релакс-тура».

Вита и Инна, пытались все решить мирным путем, без суда и следствия. Мол, верните нам деньги за поездку, либо откройте новую визу бесплатно. Однако директор фирмы категорически отказался идти навстречу. Более того, он утверждает, что заключение договора в дороге - привычное для подобных поездок дело. Мы позвонили директору, чтобы самим в этом убедиться.

А нет договора - нет факта получения услуг от турфирмы. Но доказать, что поездка все-таки была, можно. Согласитесь, не станут же врать 40 пострадавших, плюс у каждого в паспорте проштампована дата пересечения границы. Но деньги вернуть горе-шопперам уже не удастся. Доказать нарушение защиты прав потребителя без договора невозможно.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В данном случае невозможно определить, что нарушила, какие условия договора нарушила туристическая фирма, поскольку данных условий нигде не зафиксировано.

Получается, что официально таких туристов, как Вита Гутник и Инна Кривеня, не существует. А таких мертвых душ, вернее, живых на самом деле и не существующих на бумагах, 40 человек. Туристы побывали в Польше, но на шоппинг у них было всего 2 часа, да и то с восьми вечера, когда большинство магазинов уже закрыты. Не желая оставаться в дураках, часть туристов предприняла ответные воинственные шаги.

Итак, если с правами потребителей в туристической фирме, как-то разобрались, то согласитесь, разобраться с Министерством по налогам и сборам будет гораздо сложнее. Не исключено, что негативный опыт наших героев привлечет внимание контролирующих органов и подобные серые рейсы станут исключением, не правилом. Кстати, если бы герои этого сюжета иногда интересовались простыми правилами закона, то многих неприятностей они бы избежали.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму:

Прежде всего, согласно закону РБ о туризме, между туристической организацией и туризмом должен заключаться договор об оказании туристических услуг, условия при оказании этих услуг. Неотъемлемая часть договора - это туристическая программа или программа путешествия, где уже более подробно прописаны время отправки и та5к далее. Также неотъемлемая часть договорных отношений - документ, подтверждающий факт оплаты, как правило, это кассовый чек.

Отправляясь за границу, пусть даже и в краткосрочный шоп-тур, необходимо иметь при себе копию паспорта и список номеров телефонов консульских учреждений Беларуси. Все эти рекомендации известны каждому туристу. Но почему-то, приходя в турфирму, ими пренебрегают. И в результате становятся наглядным пособием для других, как в нашем случае, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.