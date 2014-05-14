Европейский уровень обслуживания и участливость жителей. Чешский взгляд на Минск

Новости Минска. Чем в Минске можно удивить чеха и похожа ли наша столица на Прагу? Сегодня на эти вопросы отвечает наш гость Виталий Корсак. Родом из Беларуси, Виталий большую часть жизни прожил в Праге и в душе больше чех, чем белорус. Впервые за долгие годы наш герой оказался на родине – он вместе со своими друзьями приехал поддержать национальную хоккейную команду!

Виталий Корсак, турист (Чехия):

Событие действительно грандиозное, масштаб его очень внушительный, поэтому я и приехал сюда. Со мной приехали мои друзья, вместе будем болеть за наших, но и ваших тоже поддерживать.

Виталий считает, что Минск, действительно, европейский город. Чистые, просторные улицы, ухоженные парки – все это напоминает ему о Праге.

Виталий Корсак, турист (Чехия):

Вообще, в центре Минска очень много узких улочек, которые, действительно, напоминают Чехию, Прагу, Европу в целом. Когда мы с друзьями впервые попали сюда, мы это заприметили и почувствовали себя на мгновение, как дома. Прием оказался еще более теплым, чем мы ожидали. Здесь все имеет свою «изюминку», потому что когда насмотришься на европейскую архитектуру, которые настолько заезжены и присутствуют на каждой фотографии, что присутствие чего-то нового очень греет душу.

Нашему гостю настолько понравилась белорусская кухня, что он даже научился готовить некоторые блюда!

Виталий Корсак, турист (Чехия):

Первый раз на Масленицу сюда попал, поэтому блины очень понравились с мочанкой. Самое интересное, что они могут быть и сладкие, и соленые. Это больше всего нравится.

А еще Виталий отмечает дружелюбие и гостеприимство белорусов, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Виталий Корсак, турист (Чехия):

Мне доводилось побывать и в Украине, и в России, и изо всех стран могу выделить Беларусь, потому что чувствуется какая-то участливость, доброта, отзывчивость. И неподдельный интерес к твоим делам. То есть где-то: «Как дела?» - и тебя уже не слушают. А белорусы принимают все близко к сердцу. Это можно выделить в национальности.

Развлекательные заведения, бары и рестораны по мнению Виталия – такие же, как и в Европе. Начиная от дизайна и заканчивая качеством обслуживания.

Виталий Корсак, турист (Чехия):

Все достаточно на уровне. Обслуживание очень приятное, что пересекается с белорусским менталитетом. Движение есть, особенно по выходным. Очень много интересных приятных молодых людей. Еще недавно я слышал, что у нас открыли ресторан с белорусской кухней, самому мне еще не довелось там побывать. Но теперь, после того, как я отведал белорусскую кухню, могу сравнить чешскую белорусскую кухню и белорусскую. И если я истоскуюсь по Беларуси, всегда смогу зайти туда и мысленно вернуться.